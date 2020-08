Mediowa spółka Axel Springer buduje sieć cyfrowych myjni samochodowych obejmującą Europę

Łukasz Szewczyk

• Wraz z udostępnieniem nowej aplikacji mobilnej i cyfryzacją pierwszych myjni samochodowych, Axel Springer i Superoperator podejmują się misji przeniesienia branży myjni samochodowych na wyższy poziom dzięki przejrzystości na rynku oraz ulepszonemu doświadczeniu oferowanemu klientom.

Sieć wirtualnych myjni samochodowych, należąca do Axel Springer i promowana w Niemczech przez tę firmę pod nazwą "Clever Waschen", działa na platformie niezależnej od marki, pozwalając kierowcom znaleźć najbliższą myjnię. Współpraca z Superoperator umożliwia jej rozszerzenie tak, by stała się wszechstronną, cyfrową siecią usługową dla myjni samochodowych, oferującą korzyści zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom, do których należą myjnie.Technologia cyfrowa dostarczona przez Superoperator umożliwia cyfryzację myjni samochodowych należących do sieci, pozwalając kierowcom w prosty sposób rezerwować, opłacać i korzystać z myjni samochodowej z poziomu jednej aplikacji bez konieczności wychodzenia z auta. Bezkontaktowe transakcje zapewniają bezpieczeństwo i wygodę w trakcie epidemii COVID-19 i czasach dystansu społecznego. Aplikacja "Clever Waschen" jest już dostępna dla urządzeń z systemami iOS oraz Android i pokazuje wszystkie myjnie należące do sieci.Usługi "Clever Waschen" oferowane są operatorom myjni samochodowych jako pakiety. Wariant podstawowy oferowany jest za darmo i zawiera przestrzeń w aplikacji, ułatwiając odnalezienie obiektu operatora oraz usługi reklamowe "Clever Waschen". Dodatkowe korzyści oraz cyfryzacja wszystkich operacji myjni samochodowych, mogą zostać dodane poprzez wybór jednej z miesięcznych subskrypcji. Technologia Superoperator umożliwia także operatorom myjni samochodowych wykorzystywanie zbieranych danych w celu optymalizacji wszystkich istotnych aspektów biznesu - od wydajności operacyjnej i doświadczenia klientów, do wprowadzania innowacji w modelach biznesowych.Pierwszym operatorem myjni samochodowych, który dołączył do platformy "Clever Waschen", jest CleanCar. Już połowa jego obiektów w Berlinie, Hamburgu, Neuss, Hanowerze i Brunszwiku została ucyfrowiona dzięki technologii Superoperator. Latem tego roku dołączy do nich reszta obiektów sieci, znajdująca się w Niemczech i Austrii.- mówi Nicolas Meibohm, Kierownik działu Samochodów Połączonych z Siecią w firmie Axel Springer.W nadchodzących latach, Superoperator i Axel Springer planują dalszy rozwój sieci.