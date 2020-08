Robert Lewandowski inwestuje w produkcje gier o tematyce sportowej

Łukasz Szewczyk

• Movie Games, notowany na warszawskiej giełdzie producent i wydawca gier komputerowych, podpisuje umowę inwestycyjną z Robertem Lewandowskim.

• Znany piłkarz stanie się udziałowcem nowo powoływanej spółki zajmującej się produkcją gier o tematyce sportowej.

Zawodnik Bayernu Monachium i kapitan reprezentacji Polski od lat aktywnie działa w biznesie, również w sektorze nowych technologii. We wspólnej inicjatywnie z Movie Games, będzie nie tylko wsparciem inwestycyjnym, ale też wizerunkowym i częściowo merytorycznym, dostarczając niezbędnej wiedzy, aby produkowane w niej gry sportowe były wierne rzeczywistości.- mówi Robert Lewandowski.- mówi Filip Szklarzewski, współzałożyciel oraz prezes planowanej spółki, która do września dołączy do grona innych podmiotów z grupy Movie Games.Według magazynu Forbes, Robert Lewandowski jest jednym z najbardziej wpływowych ludzi w polskim sporcie. The Guardian zaliczył go natomiast do wąskiego grona pięciu najlepszych zawodników piłki nożnej na świecie. Przekłada się to na niebywałą, międzynarodową popularność sportowca wśród fanów piłki nożnej i nie tylko. Na Facebooku, Twitterze, Instagramie i TikToku obserwuje go ponad 30 mln ludzi.- mówi Mateusz Wcześniak, prezes Movie Games.To pierwszy kontakt Movie Games z grami sportowymi. W tym wydawałoby się zdominowanym przez wydawców AAA sektorze branży gier wideo, zdaniem współzałożycieli, jest jeszcze miejsce na podmiot dostarczający mniejsze, ale nie mniej ciekawe gry m. in. o futbolowej tematyce. Wciąż niewyczerpane możliwości i stały rozwój tego segmentu przyciągają zainteresowanie - obok Roberta Lewandowskiego wielu innych sportowców. W gry inwestują także Gerard Pique, Shaquille O'Neal czy Michael Jordan.