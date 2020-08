Play Internet Stacjonarny bez umowy od 35 zł miesięcznie

Łukasz Szewczyk

• Play wprowadza promocyjne warunki oferty internetu stacjonarnego.

• Od teraz, każdy nowy klient będzie mógł skorzystać z internetu domowego w niezmiennej cenie 35 zł miesięcznie, bez konieczności podpisywania długotrwałych umów.

Ulotka oferty internetu stacjonarnego w Play

W kwietniu 2020 roku Play wprowadził do swojej oferty internet stacjonarny, który jest rozwiązaniem dla użytkowników potrzebujących szybkiej i niezawodnej sieci. Od teraz każdy użytkownik, który zdecyduje się na internet stacjonarny od fioletowego operatora, będzie miał możliwość podpisania umowy bez okresu zobowiązania. Nie wiąże się to z dodatkowymi opłatami. By skorzystać z oferty nie trzeba posiadać numeru w Play. Rozwiązanie powstało z myślą o tych, którzy cenią sobie swobodę oraz nie chcą czuć się przywiązani do długotrwałych kontraktów. Jest to dobra opcja także dla studentów, którzy poszukują niezawodnego połączenia szczególnie na czas roku akademickiego.Play Internet Stacjonarny dostępny jest w trzech pakietach, już od 35 zł miesięcznie w ofercie z prędkością 150 Mb/s. Kolejne z nich to 300 Mb/s za 45 zł oraz 600 Mb/s za 55 zł miesięcznie. Każdy, kto zdecyduje się na usługę otrzyma również router Wi-Fi, dzięki któremu bezprzewodowo podłączy do sieci wszystkie swoje urządzenia. Koszt instalacji jest jednorazowy i wynosi 50 zł.Dodatkowo, nowi użytkownicy Play Internet Stacjonarny w każdej z ofert otrzymają również możliwość rozszerzenia usług o telewizję PLAY NOW TV z BOXem już od 10 zł miesięcznie, z dostępem do 50 kanałów oraz programów rozrywkowych, informacyjnych i ogólnych. Osoby, które wybiorą ofertę z Internetem 600 Ms/s otrzymają dostęp do kanałów HBO oraz biblioteki filmów i seriali HBO GO przez sześć miesięcy za darmo.