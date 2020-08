Netia z nową ofertą na internet światłowodowy z krótką umową

Łukasz Szewczyk

• Netia przygotowała ofertę, w której np. internet do 300 Mb/s z krótką umową na 9 miesięcy.

• Pierwszy miesiąc gratis

- powiedział Tomasz Dakowski, Dyrektor Generalny Obszaru B2C, Członek Zarządu Netii.- powiedział Piotr Szymanowski, Dyrektor Departamentu Strategii Marketingowej B2C w Netii.W przypadku braku możliwości zaoferowania w danej lokalizacji dostępu do internetu w jednej z technologii światłowodowych, Netia zaproponuje usługę na sieci własnej w technologii xDSL (wariant do 20 lub do 50 Mb/s) w cenie 40 zł miesięcznie (1. miesiąc za 0 zł). W wszystkich wariantach klienci otrzymają 1 miesiąc na start gratis.Można też wybrać usługę internetową wraz z dostępem do serwisu muzycznego TIDAL w cenie od 60 zł miesięcznie.. W dowolnym momencie do usługi internetowej można też dokupić HBO GO za 20 zł miesięcznie.Wraz z usługą dostępu do internetu, Netia zapewnia (przez 2 miesiące za 0 zł, potem 10 zł miesięcznie) kompleksową usługę cyberbezpieczeństwa (Bezpieczny Internet 2).Opłata aktywacyjna wynosi 59 zł. Niezależnie od wybranego wariantu prędkości łącza, Netia udostępnia router WiFi, który pozwoli na wykorzystanie pełnego potencjału danego łącza również bezprzewodowo.