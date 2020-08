Nowa oferta Play Now TV Box z ulepszonym dekoderem

Łukasz Szewczyk

• Play rozwija swoją telewizję, wprowadzając nową ofertę obejmującą dodatkowe pakiety w cenie abonamentu oraz ulepszony TV BOX.

Telewizyjna propozycja Play obejmuje w sumie dostęp do ponad 100 kanałów oraz biblioteki treści na żądanie, w tym do treści w jakości 4K. Klienci mogą wybrać jeden z dwóch wariantów:obejmującą ponad 50 kanałów w tym Fox, National Geographic, History, Disney Channel, Comedy Central, Paramount Channel, TNT, Nicktoons z możliwością aktywacji dodatkowych pakietów: Kids, Sport, Extra i News w dowolnym momencie i na dowolny okres.dającą dostęp do ponad 100 kanałów, w tym także do treści z pakietów dodatkowych: Sport (kanały Eleven Sports), Kids (bogate portfolio kanałów dziecięcych), Extra (AXN, Kino Polska, BBC Brit, 13 Ulica, BBC First i ponad 20 innych) oraz News (z TVN24). Ten wariant daje 30 zł oszczędności miesięcznie w porównaniu do aktywacji wszystkich pakietów na warunkach ogólnych.Podane ceny obowiązują dla dotychczasowych klientów abonamentowych Play (może być to na przykład abonament telefoniczny, internetu mobilnego czy internetu stacjonarnego). Dla pozostałych osób ceny wynoszą odpowiednio 20 zł i 45 zł miesięcznie.Wszyscy użytkownicy Play Now TV mogą skorzystać z dodatkowego bonusu, czyliod Play. Znajdą tam nagradzane seriale oryginalne Amazon takie jak: "Fleabag", "Wspaniała Pani Maisel", "The Grand Tour" czy "The Boys", którego drugi sezon pojawi się jeszcze w sierpniu. W aplikacji można znaleźć także hity filmowe np. "Bohemian Rapsody", kultowe filmy czy seriale takie jak: "The Office", "Dr House", "Mad Men", "Mentalista".Klienci, którzy zdecydują się na jedną z ofert telewizyjnych Play Now TV BOX wraz z umową na Play Internet Stacjonarny lub Play Internet otrzymają dodatkowo 6 miesięcyw ofercie podstawowej i aż 12 miesięcy HBO GO w prezencie w ofercie rozszerzonej. Zarówno z HBO GO, jak i Amazon Prime Video można zrezygnować w dowolnym momencie.Play zaprezentował także najnowszą, udoskonaloną wersję swojego urządzenia. Nowy TV BOX ma dwa razy więcej pamięci flash - 16 GB, z możliwością rozszerzenia jej za pomocą karty microSD oraz mocniejszy, czterordzeniowy procesor. Dodano także dodatkowy port USB, w standardzie 3.0, pozwalający na odtwarzanie filmów z zewnętrznych nośników, takich jak pendrive'y. Całość zamknięto w kompaktowej, minimalistycznej obudowie. Nowy TV BOX jest oparty o Android TV w wersji 9.0. Play przygotował również aktualizację poprzedniego urządzenia do nowej wersji systemu.Nieco zmieniony został także pilot. Do przycisków szybkiego dostępu do HBO GO, Netflix i YouTube dołączył dedykowany przycisk dla aplikacji Amazon Prime Video. Tak jak w przypadku poprzedniego urządzenia, pilot łączy się z TV BOXem poprzez Bluetooth i pozwala głosowo wyszukiwać treści, co zwiększa komfort użytkowania - wystarczy powiedzieć tytuł albo nazwisko reżysera czy aktora.TV BOX można podłączyć do dowolnej sieci internetowej - kablem lub bezprzewodowo. Jest łatwy w obsłudze i niewielki, więc sprawdzi się też na wakacjach lub krótszych wyjazdach. Urządzenie można podłączyć do anteny telewizji naziemnej lub gniazda telewizji kablowej, aby rozszerzyć listę kanałów. Nowe urządzenie jest przygotowane na zmianę standardu DVBT na DVBT2 w przyszłości.