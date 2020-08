Nowa oferta internetu bezprzewodowego w Play

Łukasz Szewczyk

• Od środy (20 sierpnia 2020 roku) w sieci Play dostępna jest nowa oferta internetu bezprzewodowego

Play ujednolica ceny internetu bezprzewodowego i stacjonarnego oraz udostępnia swoim klientom spójną, ofertę internetu domowego. Bez względu na wybraną technologię klient może zdecydować się na najbardziej optymalne dla siebie rozwiązanie. Ceny za dostęp do internetu bezprzewodowego zaczynają się od 35 zł miesięcznie.W podstawowym pakiecie internet bezprzewodowy dla domu zapewnia 70 GB transferu. Kolejne pakiety oferują nielimitowane GB z dużymi paczkami danych z pełną prędkością:• 100 GB za 45 zł miesięcznie• 200 GB z dostępem do 5G za 55 zł miesięcznie• 500 GB z dostępem do 5G za 75 zł miesięcznieNajbardziej wymagający w ostatnim z pakietów mogą wybrać także router Huawei 5G CPE Pro 2 z opłatą miesięczną 100 zł.Nowi użytkownicy Play Internet w każdej z ofert otrzymają również możliwość rozszerzenia usług ojuż od 10 zł miesięcznie, z dostępem do 50 kanałów oraz programów rozrywkowych, informacyjnych i ogólnych. Osoby ceniące wolność wyboru i różnorodność treści mogą się zdecydować na ofertę rozszerzoną za 35 zł miesięcznie, dzięki czemu zyskają pakiety Extra, Sport, Kids i News na cały okres trwania umowy. Wybierając jednocześnie Play Internet oraz Play Now TV Box klienci mogą oglądać kanały HBO oraz materiały z biblioteki filmów i seriali HBO GO nawet przez 12 miesięcy za darmo.