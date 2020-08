Internet dla studenta w nowej ofercie sieci TOYA

Łukasz Szewczyk

• Od poniedziałku (24 sierpnia 2020 roku) sieć TOYA wprowadza na rynek promocję "Internet Studencki 2020".

"Internet Studencki 2020" w TOYA

Podstawowe zasady promocji to: niskie ceny oraz elastyczność okresu umowy na 7 do 9 miesięcy, z możliwością jej kontynuacji lub zawieszenia na okres wakacji, na tych samych warunkach. Warto podkreślić, że promocyjne ceny obowiązują przez cały czas trwania umowy, a aktywacja usługi kosztuje jedynie 19,90 zł.W ofercie znajdują się trzy pakiety Internetu: 50/25 Mb/s w cenie 45,90 zł/mies.; 300/30 w cenie 55,90 zł/mies. oraz 600/50 za 65,90 zł/mies. W cenie każdego z podanych pakietów zawarte jest szybkie, dwuzakresowe WiFi (2,4 GHz/5 GHz). Ponadto wszyscy studenci korzystający z promocji otrzymują kartę zniżkową do łódzkiego klubu Wytwórnia, na wybrane wydarzenia kulturalne.Dodatkowo w promocji studenci mogą zamówić dwa warianty telefonii komórkowej z nielimitowanymi rozmowami i SMS-ami oraz pakietami Internetu. Usługa z Internetem 3 GB kosztuje 18 zł/mies.,a 15 GB - 28 zł/mies. Dla zainteresowanych dostępne są także pakiety telewizyjne w obniżonych cenach.Podpisanie umowy jest maksymalnie uproszczone i nie wymaga osobistego kontaktu w Biurze Obsługi Abonenta, gdyż cały proces można przeprowadzić elektronicznie. Do zawarcia umowy w ramach promocji wystarczy okazać ważną legitymację studencką lub indeks uczelni wyższej.