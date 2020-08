Nowa oferta T-Mobile dla kibiców. Mecze online bez utraty gigabajtów (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Sieć T-Mobie przygotowała specjalną ofertę abonamentową dla kibiców sportowych

• Oglądanie wydarzeń sportowych online nie będzie wiązało się ze zużywaniem gigabajtów

Oferta kibica w T-Mobile

W nowej ofercie kibica użytkownicy magentowego operatora mogą oglądać transmisje meczów na smartfonach w dowolnym miejscu i na wybranych platformach, a dzięki opcji wideo bez limitu danych nie zużywają gigabajtów dostępnych w pakiecie. Dodatkowo sportowe emocje będą dla nich na wyciągnięcie ręki tym bardziej, że mogą aktywować aż trzy pakiety IPLA -oraz- w prezencie na 30 dni bez dodatkowych opłat.W abonamencie w cenie 55 zł miesięcznie użytkownik otrzymuje kompleksowy pakiet usług: nielimitowane rozmowy SMS-y, MMS-y, 15 GB internetu (do wykorzystania w kraju) i dostęp do Supernet Video DVD, czyli usługi pozwalającej oglądać materiały wideo bez limitu danych. Wśród dostępnych platform VOD wchodzących w skład usługi znajdują się m.in. Netflix, Amazon Prime Video, TVP Sport, WP Pilot czy YouTube.Z kolei osoby zainteresowane nową ofertą T-Mobile ze smartfonem mogą nabyć ją już od 85 zł miesięcznie, wybierając smartfon spośród modeli producentów takich Xiaomi, Samsung czy Oppo.Operator przygotował także kampanię reklamową, składającą się z czterech spotów telewizyjnych, w których promowane są nowoczesne smartfony w korzystnych cenach: Xiaomi Redmi Note 9 Pro z opaską Mi Smart Band 5 za 1 zł, Xiaomi Redmi Note 9 za 1 zł, Samsung Galaxy S20+ 5G czy Oppo Reno3. To już kolejna odsłona z cyklu "Bez nonsensów", w której T-Mobile przedstawia tylko sensowne rozwiązania i oferty.Kampania będzie prowadzona od 21 sierpnia na szeroką skalę - spoty będzie można obejrzeć w telewizji i internecie. Ponadto informacje o nowej ofercie pojawią się w radiu, social mediach, a także na nośnikach reklamy zewnętrznej i w punktach sprzedaży.Kampanię przygotował Departament Zarządzania Marką T Mobile wraz z agencją DDB Warszawa. Planowaniem i zakupem mediów zajął się dom mediowy Mindshare. Materiały BTL opracowała agencja Digitas Poland (ARC - Grupa Publicis), a działania w internecie i mediach społecznościowych poprowadzi VMLY&R