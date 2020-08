Plus odświeża swoją ofertę Internetu stacjonarnego

Łukasz Szewczyk

• Od poniedziałku (24 sierpnia 2020 roku) obniżone zostają ceny wszystkich abonamentów usługi Plus Internet Stacjonarny realizowanej w oparciu o infrastrukturę Netii.

• W ramach zawartej umowy wydłużony zostaje do trzech miesięcy okres bezpłatnego korzystania

Nowe oferta usługi Plus Światłowów (od 24.08.2020)

Plus Internet Stacjonarny to usługa realizowana w technologiach zależnych od dostępnej infrastruktury: światłowód, kablówka, Ethernet. Od 24 sierpnia 2020 roku usługa będzie dostępna w nowej ofercie. Do wyboru będą trzy opcje prędkości: do 300 Mb/s, 500 Mb/s oraz 1 Gb/s oraz trzy warianty oferty: dla mieszkania, dla domku i dla małych firm.Trzy abonamenty do wyboru w zależności od oferowanej prędkości Internetu:• do 300 Mb/s za 50 zł dla mieszkań, 70 zł dla domków i 40 zł netto dla SOHO• do 500 Mb/s za 60 zł dla mieszkań, 80 zł dla domków i 50 zł netto dla SOHO• do 1 Gb/s za 70 zł dla mieszkań, 90 zł dla domków i 60 zł netto dla SOHODodatkowy rabat - 10 zł dla klientów korzystających z oferty w ramach Programu smartDOM lub smartFIRMA. W cenie abonamentu router do korzystania z Internetu.Dodatkowa karta SIM dla usługi mobilnego Internetu LTE Plus z pakietem 5 GB za 0 zł.Umowa na 24 miesiące - trzy miesiące za darmo.Usługa Plus Internet Stacjonarny jest udostępniana w oparciu o ogólnopolską infrastrukturę stacjonarną Netii, która posiada około 20 tys. km sieci szkieletowej w całej Polsce oraz rozległą, ogólnopolską sieć dostępową. Dociera ona obecnie do ponad 2,6 mln gospodarstw domowych na terenie całego kraju oraz do około 80 proc. największych biurowców.Na koniec czerwca 2020 już 1,6 mln łączy Grupy Netia pozwalało na świadczenie usług z prędkością 1 Gb/s.