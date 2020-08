Nowy dekoder 4K TV BOX w UPC Polska (wideo)

Łukasz Szewczyk

• UPC Polska wprowadza do swojej oferty najmniejszy na rynku dekoder 4K

• Polska jest pierwszym krajem w ramach Liberty Global, w którym do oferty trafił UPC 4K TV Box

UPC TV 4K BOX / Fot. UPC

Nowy dekoder 4K od UPC Polska

UPC 4K TV BOX to połączenie nowoczesnego wyglądu i kompaktowych wymiarów (80x80x18, waga 97 gram) z innowacyjnością. Sterowane głosem urządzenie zapewnia dostęp do telewizji na żywo, Replay TV, wideo na żądanie oraz szeregu aplikacji (np. YouTube). Oprócz obrazu 4K oferuje dźwięk przestrzenny Dolby. Pozwala strumieniowo przesyłać na ekran telewizora treści tworzone przez użytkowników na ich telefonach. Dzięki integracji z Horizon GO, treści oglądane na urządzeniach mobilnych można oglądać dalej na telewizorze, i odwrotnie. Dekoder posiada możliwość zasilania ze złącza USB przez telewizor, a łączność Wi-Fi umożliwia podłączenie do telewizora w dowolnym pomieszczeniu i tworzenie rozwiązania multiroom.Obudowa dekodera wykonana jest w 35% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu i nie wykorzystuje w swojej budowie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Dodatkowo, w porównaniu z urządzeniami poprzedniej generacji, w dekoderze UPC 4K TV BOX zużycie energii zostało zmniejszone o 77% i utrzymuje się na poziomie poniżej 5W, nawet podczas oglądania treści w wysokiej rozdzielczości 4K.- mówi Robert Redeleanu, CEO UPC PolskaNowy dekoder 4K TV BOX pojawił się na rynku wraz z kampanią "Back to School", w ramach której operator proponuje elastyczne oferty dopasowane do zróżnicowanych potrzeb klientów. Nowe portfolio obejmuje nowe pakiety internetowe, w tym zupełnie nową prędkość do 750 Mb/s, a także podwojone pakiety danych mobilnych. UPC 4K TV BOX dostępny jest wraz z pakietem telewizyjnym MAX i internetem w technologii GigaConnect w trzech konfiguracjach: z internetem 500 Mb/s za 89,99 zł, z internetem 750 Mb/s za 99,99 zł i z prędkością 1 Gb/s za 119,99 zł.Ponadto klienci otrzymają dostęp do rozwiązania Horizon 360, czyli maksymalnej integracji dekodera z aplikacją oraz Replay TV. Dodatkowo osoby, które zdecydują się na jedno z powyższych rozwiązań, mogą otrzymać dostęp do pakietu HBO przez 10 miesięcy oraz kartę SIM z pakietem danych do 45 GB lub 50% rabatu na 4 miesiące od ceny abonamentu.