Nowe pakiety internetowe w UPC. Dodatkowa opcja 750 Mb/s

Łukasz Szewczyk

• UPC Polska zmienia ofertę internetową

• Nowa opcja do 750 Mb/s

Sieć UPC Polska zaprezentowała. Okazuje się jednak, że to nie koniec zmian w ofercie,UPC Polska poszerza portfolio światłowodowego internetu - 300 Mb/s, 500 Mb/s i 1 Gb/s - o nową prędkość 750 Mb/s. Dostępne będą na elastycznych warunkach w różnych opcjach czasowych zobowiązania - 6 miesięcy (co może stanowić korzystny wybór dla studentów) lub 24 miesiące, a także bez zobowiązania.Wszyscy nowi subskrybenci usług internetowych będą mieli możliwość otrzymania karty SIM z pakietem danych do 45 GB miesięcznie lub HBO GO w pakiecie bez dodatkowych opłat.