Vectra poszerza ofertę 4K i zapowiada nową platformę z Android TV

Łukasz Szewczyk

• Sieć Vectra poszerza ofertę o nowy, czwarty już, kanał emitowany w jakości 4K

• Dodatkowo trwają testy nowego dekodera, łączącego zalety telewizji cyfrowej, TV online oraz multimedialnych urządzeń Android TV

Vectra, obecnie największy operator telewizji kablowej w Polsce, konsekwentnie rozwija usługi związane z technologią 4K. W ciągu najbliższych dni, do oferty kanałów 4K dołączy kolejna pozycja -, czyli kanał dla miłośników sportu, niespotykanych wrażeń i dobrej rozrywki. Produkcje Insight TV to także dokumenty i zdjęcia z najbardziej niedostępnych zakątków świata oraz bohaterowie, którzy codziennie przekraczają bariery ludzkich możliwości. Kanał dostępny będzie w ofercie Vectry na początku września 2020 roku.Warto przypomnieć, że już od dłuższego czasu Vectra udostępnia w swojej cyfrowej ofercie trzy programy w najwyższej jakości obrazu 4K:oraz. Poza dostępem do kanałów linearnych, dekoder 4K umożliwia miłośnikom kina domowego korzystanie z biblioteki w usłudze Vectra VOD, zawierającej treści w ultra wysokiej rozdzielczości. Oprócz tego, użytkownicy mobilnej telewizji od Vectry mają możliwość oglądania 143 kanałów w domu i 129 poza nim, w ramach usługi TV Everywhere na rynku.Już w maju 2020 roku operator zaprosił część swoich klientów do testów nowej usługi, łączącej cechy telewizji cyfrowej, TV Online oraz multimedialnych urządzeń Android TV. Już wkrótce Vectra zaproponuje swoim klientom wolność wyboru, uruchamiając elastyczną platformę pozwalającą na dostęp do tysięcy usług wideo w najwyższej jakości 4K, gier, które mogą być pokazywane na wszystkich telewizorach i innych urządzeniach wyposażonych w ekrany oraz możliwość korzystania z największych platform strumieniujących media.Urządzenie, które testują klienci operatora jest certyfikowanym przez Google set-top-boksem, oferującym użytkownikowi wszystkie możliwości ekosystemu Android. Użytkownicy otrzymają więc dostęp do wszystkich dodatkowych usług, z których korzystać mogą na smartfonie - mowa tu np. o asystencie głosowym czy obsłudze zaawansowanych gier i aplikacji.- podsumowuje Tomasz Żurański, Prezes Zarządu Vectra S.A.Nowa platforma pozwoli na korzystanie z wszystkich dotychczas oferowanych i nowych usług Vectry, w tym:• kanały linearne i zaawansowane EPG, wraz z możliwością wyszukiwania wideo w oparciu opreferencje i indywidualny gust• funkcja CATCH UP - pozwalająca na powrót do programów, które przegapiliśmy• funkcja START OVER - oglądanie od początku programu, który już się rozpoczął• ultra bogata biblioteka VOD• MULTISCREEN - dostęp do treści na różnych urządzeniach• dostęp do największych platform streamingowych, w tym filmowych i sportowych• dostęp do platform gamingowych.Nowe rozwiązanie oparte jest w całości o transmisję IP. Więcej szczegółów na temat nowej oferty Vectra zostanie zaprezentowane już wkrótce, obecnie operator zbiera informacje zwrotne od użytkowników z Poznania, Trójmiasta i Lublina.