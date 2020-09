Kolejny smartfon 5G w ofercie Plusa. Niedroga Motorola moto g 5G plus

Łukasz Szewczyk

• Plus sukcesywnie poszerza portfolio sprzętów z obsługą 5G na częstotliwości 2,6 GHz. Tym razem do listy smartfonów obsługujących 5G dołączyła Motorola moto g 5G plus.

Motorola moto g 5G plus / Fot. materiały prasowe

Moto g 5G plus to kolejna obok Samsunga A51 5G, ZTE Axon 11 5G oraz HUAWEI P40 Lite 5G propozycja smartfona ze średniej półki cenowej, która znalazła się w portfolio urządzeń 5G w Plusie. Poza wspomnianymi modelami w asortymencie sprzętów z dostępem do 5G na częstotliwości 2,6 GHz znajdują się także: Motorola Edge, HUAWEI Mate Xs, HUAWEI P40, HUAWEI P40 Pro - łącznie 8 smartfonów z obsługą 5G oraz 2 routery ZTE MC801 i HUAWEI 5G CPE Pro 2. Obecnie w ramach trwającego okresu promocyjnego abonenci Plusa posiadający wybrane urządzenie obsługujące 5G mogą korzystać z nowej technologii bez dodatkowych opłat.W Plusie moto g 5G plus dostępna jest w ofercie abonamentowej lub w opcji bez kosztów abonamentu za 1 zł na start. Przykładowa oferta obejmuje 36 rat po 53 zł miesięcznie za sprzęt. Taryfą polecaną do 5G jest abonament za 70 zł miesięcznie (po rabacie za e-fakturę) z pakietem internetu 24 GB/mies. oraz z jedną z usług w cenie przez cały czas trwania umowy: TIDAL, HBO GO lub Pakiet IPLA Sport Premium.Płynne działanie Motoroli zapewnia procesor Qualcomm Snapdragon 765 5Gzoptymalizowany pod kątem sieci najnowszej generacji wraz z 6 GB RAM i 128 GB pamięci. Dostęp do 5G pozwala m.in. na szybkie pobieranie filmów, granie w gry online bez opóźnień, czy wysokiej jakości połączenia wideo za pośrednictwem popularnych aplikacji. Urządzenie pracuje w oparciu o system operacyjny Android 10 z dostępem do najczęściej używanych aplikacji Google. Pojemna bateria 5000 mAh wspierająca błyskawiczne ładowanie 20W TurboPower pozwala na długi czas pracy smartfona. Ekran 6,7" CinemaVision Full HD+ (największy ekran w telefonie z rodziny moto g) z obsługą technologii HDR10 zapewnia wyraźny kontrast i piękne kolory. Moto g 5G plus wyposażona jest w system czterech aparatów, a także dwie kamery do selfie. Dzięki głównej matrycy o rozdzielczości 48 Mpx i technologii Quad Pixel moto g 5G plus zapewnia 4-krotnie wyższą światłoczułość. Ponadto aparat główny współpracuje z czujnikiem głębi. Ultraszerokokątny obiektyw 118º pozwala zarejestrować na zdjęciu to, co obejmuje wzrok. Dedykowany aparat Macro Vision 5 Mpx przybliża lepiej niż zwykły aparat. Funkcja długiej ekspozycji umożliwia ustawienie czasu otwarcia migawki nawet na 32 sekundy.Wśród dodatkowych funkcji znalazły się: Interfejs użytkownika, umożliwiający spersonalizowanie telefonu, czytnik linii papilarnych umieszczony z boku, a także technologia NFC pozwalająca na płatności zbliżeniowe.