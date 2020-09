T-Mobile rezygnuje z usług bankowych

Łukasz Szewczyk

• T-Mobile Polska i Alior Bank podjęły decyzję o zakończeniu współpracy pod marką T-Mobile Usługi Bankowe.

• Wkrótce z rynku zniknie marka T-Mobile Usługi Bankowe, a jej klienci będą mogli korzystać z pełnego portfolio usług i produktów Alior Banku.

Dzięki temu od 29 listopada 2020 roku dotychczasowi klienci T-Mobile Usługi Bankowe zyskają dostęp do ogólnopolskiej sieci ponad 700 placówek partnerskich i oddziałów Alior Banku oraz docenianej w konkursach bankowości internetowej Alior Online i aplikacji Alior Mobile. Do 28 listopada 2020 roku wszyscy klienci mogą korzystać z dotychczasowych kanałów obsługi T-Mobile Usługi Bankowe.- mówi Piotr Bubak, Dyrektor Departamentu usług abonamentowych T-Mobile Polska.Przeniesienie produktów do systemu Alior Banku nastąpi automatycznie. Wszyscy klienci oddziału T-Mobile Usługi Bankowe otrzymają listy lub wiadomości e-mail z informacją o zakończeniu współpracy Alior Banku i T-Mobile Polska wraz ze szczegółami związanymi z migracją produktów.Dotychczasowi klienci oddziału T-Mobile Usługi Bankowe od 29 listopada 2020 roku będą mogli korzystać z bankowości internetowej i mobilnej Alior Banku. W październiku 2020 roku w dotychczasowym systemie bankowości internetowej T-Mobile Usługi Bankowe klienci otrzymają szczegółową instrukcję pierwszego logowania do bankowości Alior Banku.