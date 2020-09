Nowa platforma do umawiania badań obrazowych online od ZnanyLekarz

Łukasz Szewczyk

Czas oczekiwania na badania obrazowe różni się w zależności od miasta czy regionu. Według niektórych źródeł na rezonans magnetyczny (średnia krajowa) trzeba czekać 63 dni, 23 - na tomografię komputerową, a na badanie PET - 26 dni. Czy mamy na to czas? Niestety niejednokrotnie nie mamy wyjścia. Coraz częściej jednak, podobnie jak z wizytą do lekarza, nie chcemy czekać, stawiamy na profilaktykę, szybsze badania i - konsultację z lekarzem. Teraz z pomocą przychodzi ZnanyLekarz, dając pacjentom możliwość umówienia się online również na badania obrazowe.Karol Traczykowski, Head of New Ventures w ZnanyLekarz.Jak wynika z danych platformy, pacjenci najczęściej umawiają się na badania rezonansu magnetycznego, w tym najpopularniejszy to - kręgosłupa lędźwiowego, głowy i stawu kolanowego. Duża grupa użytkowników, bo prawie połowa, dokonuje rezerwacji poza godzinami pracy placówki, tj. w godzinach 17.00 - 9.00 lub w weekendy. Widać również wzrost zainteresowania ofertą platformy przez pacjentów, z miesiąca na miesiąc rośnie on o kilkadziesiąt procent.Za pośrednictwem platformy badania.znanylekarz.pl pacjenci mogą umówić się na tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, badania USG czy RTG. Trzeba pamiętać o skierowaniu w przypadku TK i RTG. Placówki medyczne, oferujące rezerwację usługi online, zlokalizowane są obecnie już w 12 miastach w Polsce, m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi, Wrocławiu, Opolu, Lublinie i Toruniu. W pozostałych, np. Rzeszowie można sprawdzić i porównać ceny, lokalizację lub znaleźć kontakt. Docelowo, w związku z dużym zapotrzebowaniem, usługa będzie wdrażana w kolejnych miastach i placówkach oferujących zakres badań obrazowych. Z kolei placówki, które nie posiadają własnego systemu do rezerwacji online, mogą współpracować z nową platformą i kierować tam swoich pacjentów, w ten sposób lepiej odpowiadać na ich potrzeby (rezerwacja badań w nocy czy weekendy).Niejednokrotnie proces badań jest stresujący dla pacjentów, dlatego w serwisie znajdują się również informacje, jak się przygotować, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz inne przydatne wskazówki