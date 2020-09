OLX wprowadziło transakcje i dostawy w wybranych kategoriach

Łukasz Szewczyk

• Od 9 września kupujący może bezpiecznie zapłacić za przedmiot i przesyłkę za pośrednictwem OLXa.

• Serwis przekaże sprzedającemu odpowiednią kwotę po odbiorze przesyłki przez nabywcę. Operacje te odbywać się będą między użytkownikami serwisu, a nie między serwisem i użytkownikiem.

- mówi Michał Malewski, General Manager OLX Polska. -i.Decyzję o wprowadzeniu transakcji i przesyłek w wybranych kategoriach przyspieszyła pandemia COVID 19, która znacząco wpłynęła na zachowania użytkowników chcących mieć wybór i możliwość dokonywania zakupu towarów również na odległość.Dostawy realizowane są za pośrednictwem platformy wysyłkowej Sendit.pl, a płatności obsługuje holenderska spółka Adyen. Sprzedający skorzysta z opcji dostawy bezpłatnie.- dodaje Wojciech Kliber, Wiceprezes Zarządu Sendit S.A.W ramach usługi kupujący dokonuje zapłaty za przedmiot z góry, tzn. przed otrzymaniem przedmiotu, za pomocą linka do płatności. Środki wpłacone za produkt przez kupującego będą zatrzymywane przez operatora płatności na prowadzonym dla użytkownika przez operatora rachunku escrow do czasu odebrania przesyłki. Po odebraniu przez kupującego przesyłki zawierającej przedmiot, środki pieniężne zostaną przekazane na rzecz sprzedającego. Sprzedający w każdej chwili może bezpłatnie przenieść je na osobisty rachunek bankowy.