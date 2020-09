Plus poszukuje startupów wykorzystujących technologię 5G

Łukasz Szewczyk

• Grupa Polsat rozpoczyna nabór startupów 5G w ramach akceleratora S5 - Akceleratora Technologii 5G

• Poszukiwane są rozwiązania startupów, które mają pomysł na wykorzystanie technologii 5G.

W maju 2020 r. Polkomtel, operator sieci Plus wchodzący w skład Grupy Polsat uruchomił komercyjną sieć 5G. Grupa Polsat stawia na dalszy rozwój i zaczyna poszukiwania rozwiązań startupowych, które wykorzystają tę technologię w swoich produktach i modelach biznesowych. Najlepsze rozwiązania zyskają szansę przejścia na wyższy poziom - komercyjnego wdrożenia.Ponieważ technologia 5G jest dość nowa, a dostęp do niej ograniczony, Grupa Polsat postanowiła zaangażować się wraz z Akceleratorem S5 z Łodzi w pomoc młodym, innowacyjnym firmom celem lepszego zrozumienia i pokazania możliwości wykorzystania 5G w życiu codziennym. Grupa Polsat, jako lider technologii 5G, chce również działać na rzecz jej promocji z korzyścią dla biznesu i społeczeństwa. Technologia 5G jest kluczowym elementem dla cyfryzacja gospodarki i życia społecznego, dlatego tak istotne jest wspieranie edukacji i rozwoju projektów z jej wykorzystaniem.Proces akceleracji podzielony jest na dwa etapy:• W I etapie, trwającym do trzech miesięcy, startupy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tys. zł na inkubację pomysłu. Celem I etapu jest przygotowanie wybranych startupów do pracy z technologią 5G poprzez transfer wiedzy 5G i indywidualne konsultacje technologiczne, weryfikacja potencjału biznesowego i technologicznego wybranych startupów oraz przygotowanie do udziału w dalszym pilotażu. Po zakończeniu I etapu startupy, które pozytywnie przejdą kolejną rekrutację, wezmą udział w II etapie programu,• W II etapie startupy mogą otrzymać aż do 550 tys. zł wsparcia na dopracowanie i wdrożenie innowacji. Celem II etapu jest rozwój produktu/usługi, integracja jej z rozwiązaniami partnera oraz walidacja projektu wykorzystującego technologię 5G. Startupy otrzymają wsparcie eksperckie oraz indywidualne konsultacje biznesowe i technologiczne umożliwiające rozwój projektu w taki sposób, aby był gotowy do walidacji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych oraz do komercjalizacji.Poza dofinansowaniem startup otrzyma eksperckie wsparcie techniczne oraz biznesowe, możliwość przeprowadzenia Proof of Concept w Grupie Polsat, dostęp do niezbędnej infrastruktury i zaawansowanego laboratorium technologicznego.W jakich obszarach poszukujemy startupów:1) Media i Rozrywka (np. VR/AR, rozwiązania dla TV i Internetu, digitalizacja, gamifikacja);2) Inteligentny dom i biuro, głównie w obszarze IoT;3) Opieka zdrowotna - np. rozwiązania wspierające kondycję zdrowotną, wspierające pracę służby zdrowia;4) Motoryzacja - np. zarządzanie i optymalizacja floty, telematyka;5) Ekologia - np. rozwiązania pozytywnie wpływające na środowisko naturalne, wspierające koncepcję zrównoważonego rozwoju;6) Transformacja Cyfrowa - cyfryzacja usług i procesów w organizacji.Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju (maksymalnie do 22 miesięcy od daty rejestracji), prowadzące działalność na terenie województwa łódzkiego lub które, w przypadku rekomendacji do udziału w programie, zarejestrują działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego w ciągu 14 dni.Od 9 do 21 września 2020 r.Wystarczy wypełnić aplikację na stronie internetowej