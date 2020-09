Plus z Grupy Cyfrowy Polsat z największym transferem danych w Polsce

Łukasz Szewczyk

• Według najnowszego raportu przygotowanego przez niezależną firmę analityczną Tefficient dotyczącego mobilnej transmisji danych na świecie klienci Plusa i Cyfrowego Polsatu w całym 2019 roku, podobnie jak rok wcześniej, przetransferowali najwięcej danych w Polsce.

• Taki wynik daje Grupie Cyfrowy Polsat 5. pozycję w zestawieniu europejskich sieci komórkowych.

„Industry analysis #3 2020 Mobile data – first half 2020”.

Plus jest najbardziej internetową siecią w Polsce. W ubiegłym roku użytkownicy Plusa i Cyfrowego Polsatu przetransferowali aż 1,1 eksabajt danych - najwięcej w kraju. Według zestawienia Tefficient jest to piąty najwyższy wynik w Europie.Pozostali trzej główni konkurenci zanotowali mniejszy ruch. Na drugim miejscu w Polsce pod względem transferu danych w 2019 r. znalazł się Play - jedyny poza Plusem operator, którego klienci także przesłali ponad 1 eksabajt danych. Trzecią pozycję zajmuje Orange z rocznym transferem na poziomie 920 PB. Najmniej danych w odniesieniu do pozostałych największych telekomów przetransferowali klienci T-Mobile.W pierwszych 6 miesiącach bieżącego roku klienci Plusa i Cyfrowego Polsatu przetransferowali ok. 727 PB danych w porównaniu do ok. 530 PB przesłanych w analogicznym okresie 2019 roku, co oznacza wzrost na poziomie 37%. Tym samym Plus i Cyfrowy Polsat znalazły się również najwyżej spośród polskich operatorów w zestawieniu obejmującym transfer danych w pierwszym półroczu 2020 roku.Zwiększony ruch w sieci jest w dużej mierze konsekwencją zmiany nawyków korzystania z internetu spowodowanej epidemią koronawirusa. Za sprawą trwającej pandemii wiele aktywności dotychczas prowadzonych bez konieczności dostępu do internetu zostało przeniesionych w przestrzeń wirtualną. Zalecenia pozostania w domu zintensyfikowały ruch w sieci. W pierwszym półroczu bieżącego roku za pośrednictwem sieci kontynuowana była m.in. nauka i praca, do internetu przeniosły się także spotkania z bliskimi i współpracownikami, co przełożyło się na wzrost ilości transferowanych danych.