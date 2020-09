Giełdowy debiut Allegro. Grupa zapowiada dalszy rozwój programu Smart! i Allegro Pay

Łukasz Szewczyk

• Grupa Allegro, gigant polskiego e-commerce, ogłosiła zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej swoich akcji, która będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych i detalicznych. • Allegro chce pozyskać z emisji akcji ok. 1 mld zł. Strategia zakłada dalsze inwestycje w obsługę kupujących i sprzedawców, lecz grupa nie wyklucza też międzynarodowej ekspansji.

- podkreśla w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes François Nuyts, prezes zarządu Allegro.Gigant polskiego rynku e-commerce w ciągu ostatnich 20 lat przekształcił się z lokalnego start-upu w dużego, europejskiego gracza. Niedawno z blisko 194 mln odsłon miesięcznie Allegro weszło do dziesiątki największych serwisów e-commerce na świecie. W Polsce firma ma 3-proc. udział w całym krajowym rynku handlu detalicznego, wartym ok. 621 mld zł. Szacunki zakładają, że do 2024 roku jego wartość wzrośnie już do 724 mld zł (czyli ponad 180 mld dol.).To stwarza znaczące możliwości zwiększania udziału w wydatkach konsumentów - zwłaszcza że Polska jest jednym z najszybciej na świecie rosnących rynków e-commerce i wciąż ma duży potencjał wzrostu.- mówi François Nuyts. -Według ekspertów planowane jesienią IPO spółki będzie jednym z największych w historii warszawskiego parkietu. Allegro chce pozyskać z emisji akcji ok. 1 mld zł, co pozwoli spółce zredukować dźwignię finansową i spłacić część zadłużenia. Inwestorom indywidualnym zostanie przydzielone ok. 5 proc. łącznej liczby oferowanych akcji.- wskazuje prezes zarządu Allegro.Technologiczna firma może się pochwalić znacznym tempem wzrostu przychodów, rentowności i przepływów. Wartość produktów sprzedanych za pośrednictwem platformy (GMV) w ubiegłym roku sięgnęła 22,8 mld zł (czyli ok. 5,7 mld dol.) - co stanowiło wzrost o 25,4 proc. w porównaniu do tempa wzrostu wynoszącego ok. 16 proc. w pozostałej części segmentu e-commerce w Polsce. Przychody netto spółki w ubiegłym roku wzrosły zaś o ponad 30 proc. Z kolei w I połowie tego roku oba te wskaźniki (GMV i przychody netto) wzrosły już o ponad 50 proc.Prezes zarządu Allegro François Nuyts podkreśla, że szybki wzrost to zasługa inwestycji w wysoki poziom obsługi i satysfakcji kupujących i sprzedawców, które spółka zamierza kontynuować. Grupa podała, że nie wyklucza też międzynarodowej ekspansji.- podkreśla.Według firmy analitycznej SimilarWeb Allegro pod względem miesięcznej liczby wizyt zalicza się do 100 największych portali internetowych na świecie.- przekonuje François Nuyts.Grupa Allegro jest właścicielem największej w Polsce porównywarki cenowej Ceneo.pl (średnio 21 mln użytkowników miesięcznie, 600 mln wizyt w ub.r.) oraz platformy handlowej Allegro.pl. Ta jest niekwestionowanym liderem polskiego rynku e-commerce - wartość jej sprzedaży w 2019 roku była 12-krotnie wyższa niż największego konkurenta online. Allegro.pl dysponuje bazą 12,3 mln aktywnych kupujących i 117 tys. sprzedających. Co miesiąc platformę odwiedza średnio ok. 20 mln internautów, czyli ponad 75 proc. wszystkich użytkowników internetu w Polsce, którzy w sumie generują ok. 380 mln wizyt miesięcznie i zawierają średnio 32 mln transakcji.