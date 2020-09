Nowa usługa dla mobilnych graczy Game Pass w Orange Flex

Łukasz Szewczyk

• W Orange Flex dostępny jest Game Pass, który pozwala na korzystanie z wybranych serwisów gamingowych bez limitu danych.

• Użytkownicy Flexa mogą samodzielnie aktywować tę usługę w aplikacji po zaktualizowaniu jej do najnowszej wersji.

Game Pass to kolejna usługa, obok Social, Music oraz Video Passa, która pozwala na korzystanie z wybranych serwisów i aplikacji bez zużywania gigabajtów dostępnych w ramach wybranego planu. Game Pass we Flexie startuje z kilkoma wybornymi partnerami na pokładzie. Usługę z pewnością docenią aktywni użytkownicy Twitch, Discord, Pokemon GO, Harry Potter Wizards Unite oraz Clash Royale. Co więcej, w planach jest poszerzenie listy partnerów o kolejne serwisy i aplikacje.Game Pass w Orange Flex będzie dostępny w trzech wariantach:• 1 dzień za 1 zł - to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą przetestować usługę, żeby sprawdzić ile GB uda im się "zaoszczędzić"• 7 dni za 5 zł - przygotowany dla osób, które planują maraton gamingowy lub bardziej intensywne granie np. w trakcie weekendu• 30 dni za 10 zł - dla każdego mobilnego gracza, który regularnie korzysta z serwisów dostępnych w ramach Passa (ten wariant dostępny jest również w opcji odnawialnej).W aplikacji Orange Flex w zakładce "Zużycie danych" użytkownik znajdzie nową kategorię "Gry". Będzie ona pokazywała zużycie danych z serwisów i aplikacji dostępnych w ramach Passa. We wrześniu członkowie Klubu Flex będą mogli skorzystać ze specjalnej promocji: 30 dniowy Game Pass będzie można aktywować z 50% zniżką, czyli za 5 zł.