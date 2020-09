PlayStation 5 zadebiutuje w Polsce 19 listopada. Jaka cena?

Łukasz Szewczyk

• Sony Interactive Entertainment ogłasza datę premiery oraz cenę konsoli następnej generacji, PlayStation5.

• Firma ujawniła także kolejne tytuły na PS, w tym Final Fantasy XVI, Fortnite, Hogwarts Legacy oraz nową grę z serii God of War.

12 listopada PS5 zadebiutuje na siedmiu kluczowych rynkach: w USA, Kanadzie, Meksyku, Australii, Nowej Zelandii, Japonii oraz Korei Południowej. 19 listopada dołączy reszta świata, w tym Europa, Bliski Wschód, Ameryka Południowa, Azja oraz Afryka Południowa. PS5 Digital Edition dostępne będzie w sugerowanej cenie detalicznej (SCD) 399,99 dolarów amerykańskich / 39 980 jenów / 399,99 euro, z kolei PS5 z napędem Ultra HD Blu-ray dostępne będzie w sugerowanej cenie detalicznej, wynoszącej 499,99 dolarów amerykańskich / 49 980 jenów / 499,99 euro. Przedsprzedaż jest już dostępna u wybranych partnerów handlowych w naszym kraju.Oba modele PS5 wykorzystują ten sam specjalny procesor ze zintegrowanym układem graficznym, zapewniający grafikę wysokiej jakości w rozdzielczości 4K, oraz szybki dysk SSD i zintegrowany układ I/O dla błyskawicznego wczytywania danych. Oba modele PS5 oferują jeszcze głębszą immersję dzięki wyjątkowemu kontrolerowi bezprzewodowemu DualSense i dźwiękowi 3D, by gracze doświadczali identycznej rozgrywki niezależnie od modelu PS5, na jaki się zdecydują.- podkreślił Jim Ryan, prezes i dyrektor generalny Sony Interactive Entertainment. -- dodaje.SIE ujawniło wczoraj kilka nowych tytułów, które zasilą listę gier na PS5. Wśród nich znalazły się:Devil May Cry 5 Special Edition (Capcom)Final Fantasy XVI (Square Enix)Five Nights at Freddy's Security Breach (Steel Wool Studios i ScottGames)Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games)Nowy tytuł z serii God of War (Santa Monica Studio)By wspierać społeczność PlayStation4 podczas przejścia na następną generację, SIE udostępni część tytułów na wyłączność także na tę platformę. Będą to: Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure oraz Horizon Forbidden West. Te trzy tytuły zostały stworzone z myślą o PS5 i jej funkcjach, takich jak ultraszybki dysk SSD oraz kontroler DualSense, jednak po premierze będą się z nimi mogli zapoznać także posiadacze PS4. Cyfrowe wersje premierowych gier na PS4 zawierać będą darmową aktualizację na obie wersje PS5, z kolei wersje pudełkowe tych tytułów na PS4 otrzymają darmową aktualizację na PS5 z napędem Ultra HD Blu-Ray.