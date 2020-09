Nowe smartfony Nokia: Inteligentne aparaty, wytrzymałe baterie i nordycki design

Łukasz Szewczyk

• HMD Global, producent telefonów i smartfonów Nokia, zaprezentował smartfony z serii 2 i 3.

• Urządzenia z nową Nokia 3.4 na czele łączą w sobie nordycki design, wytrzymałość, a także wydajność w przystępnej cenie.

Nokia 3.4

Nokia 2.4

Nokia 3.4 i 2.4 to kolejne modele z serii, które łączą ekskluzywny design i cechy systemu Android w wytrzymałych urządzeniach. Nowy model z serii 2 debiutuje ze wspieranym sztuczną inteligencją aparatem, dwudniową żywotnością baterii i dużym wyświetlaczem HD+. Z kolei Nokia 3.4 oferuje dodatkowo zaawansowany potrójny aparat główny z ultraszerokim obiektywem, zapewniający znaczny wzrost wydajności procesor Qualcomm Snapdragon 460 Mobile Platform oraz jeszcze większy wyświetlacz dzięki zatopieniu w ekranie przedniego aparatu.- powiedział Juho Sarvikas, Chief Product Officer w HMD Global.Najnowsza Nokia z serii 3 to skok wydajności dzięki procesorowi Qualcomm Snapdragon 460 Mobile Platform, dodatkowy zastrzyk kreatywności dzięki ekranowi o przekątnej 6,39 cala z aparatem przednim, a także potrójny aparat główny z ultraszerokim obiektywem oraz wsparciem AI. Nokia 3.4 debiutuje z Androidem 10 i obietnicą trzyletnich aktualizacji pakietów bezpieczeństwa oraz dwuletnich aktualizacji systemu operacyjnego, a także wydajną baterią pozwalającą nawet na dwa dni pracy na jednym ładowaniu. Wszystkie te funkcjonalności zostały opakowane w design inspirowany nordycką przyrodą i wyróżniający się dzięki trzem nowym, żywym wersjom kolorystyczny.Ekran: 6,39-cala / 19.5:9 / 1560 x 720 pixProcesor: Qualcomm Snapdragon 460Pamięć RAM: 3 GBPamięć na dane: 64 GBAparat główny: 13 Mpix + 2 Mpix czujnik głębi + 5 Mpix ultraszerokokątnyAparat przedni: 8 MpixWymiary: 160,97 x 75,99 x 8,7 mm / 180 gAkumulator: 4000 mAhNokia 3.4 będzie dostępna w Polsce w październiku, w kolorach stalowym oraz czarnym, w rekomendowanej cenie 749 złotych.Nowa Nokia 2.4 przynosi nowoczesne funkcjonalności, takie jak zaawansowana fotografia ze wsparciem sztucznej inteligencji, dedykowanym trybem nocnym oraz edytorem portretów, pozwalającym na zastosowanie efektu rozmycia także po wykonaniu zdjęcia. Czytnik linii papilarnych i funkcja odblokowywania ekranu za pomocą twarzy pozwolą na szybki dostęp do urządzenia i wzmocnią bezpieczeństwo użytkowania. Ekran HD+ o przekątnej 6,5 cala, dwa dni żywotności baterii i pakiety aktualizacji, dzięki którym Nokia 2.4 - podobnie jak najnowszy model z serii 3 - będzie gotowa na Androida 11 i 12, zadowolą nawet najbardziej wymagających fanów.Ekran: 6,5-cala / 20:9 / 1600 x 720 pixProcesor: MediaTek Helio P22Pamięć RAM: 2 GBPamięć na dane: 32 GBAparat główny: 13 Mpix + 2 Mpix czujnik głębiAparat przedni: 5 MpixWymiary: 165,85 x 76,3 x 8,69 mm / 189 gAkumulator: 4500 mAhNokia 2.4 w Polsce będzie dostępna w październiku, w kolorach stalowym oraz czarnym i rekomendowanej cenie 579 złotych.