Netia z nową ofertą telefonii mobilnej. 3 miesiące gratis, taniej z innymi usługami

• Netia wprowadziła nową ofertę telefonii mobilnej z nawet 50 GB pakietem danych i zasadą Roam Like At Home na terenie UE

• Obecni klienci Netii oraz osoby kupujące Netia Mobile wraz z innymi usługami Netii, skorzystają w ofert tańszych od standardowych nawet o 25 zł za każdą kartę SIM, a przenoszący numer od innego operatora z 3 miesięcy gratis.

Nowa, standardowa oferta usług mobilnych Netii składa się z trzech taryf z nielimitowanymi połączeniami głosowymi, SMS-ami i MMS-ami w kraju i UE. Poszczególne taryfy różnią się między sobą przede wszystkim wielkością pakietu danych:Ceny z uwzględnieniem rabatu za zgody marketingowe. W przypadku planów Premium i VIP, po wykorzystaniu zawartego w abonamencie pakietu danych w kraju, działa funkcjonalność "internet bez końca", co oznacza, że można dalej surfować, a jedynie prędkość dostępu do internetu zostaje ograniczona do 1 Mb/s.Dla klientów posiadających już inne usługi Netii lub kupujących ofertę mobilną wraz z innymi usługami operatora obowiązują niższe ceny, uwzględniające rabaty za łączenie usług:Oznacza to dodatkową oszczędność w stosunku do oferty standardowej w kwocie od 10 zł do aż 25 zł miesięcznie za każdą kartę SIM.Oferty mobilne można dowolnie łączyć ze sobą i innymi usługami Netii na jednej fakturze, co zdecydowanie upraszcza zarządzenia domowym budżetem oraz umożliwia dodatkowe wymierne oszczędności.Przez 3 miesiące klienci, którzy wybiorą usługi mobilne Netii otrzymają dodatkowo kompleksową usługę cyberbezpieczeństwa z funkcją kontroli rodzicielskiej "Bezpieczny smartfon" (we współpracy z F-Secure). Od czwartego miesiąca usługa kosztuje jedynie 3 zł miesięcznie (można z niej zrezygnować w dowolnej chwili).Nowe plany dostępne są z umowami na 24 miesiące, a każda z kart SIM z numerem przeniesionym od innego operatora, przez pierwsze 3 miesiące nie ma naliczanego abonamentu.