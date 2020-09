Nowy Samsung Galaxy S20 FE. Rusza przedsprzedaż. Jaka cena?

Łukasz Szewczyk

• Samsung zaprezentował Galaxy S20 Fan Edition (FE), nowy model z serii Galaxy S20.

• Nowy smartfon to urządzenie klasy premium, które zapewnia użytkownikom wszystkie innowacje znane z urządzeń Galaxy

• Trwa przedsprzedaż

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 FE

Smartfon Galaxy S20 FE oferuje funkcje charakterystyczne dla serii Galaxy S20, takie jak wyświetlacz z odświeżaniem ekranu 120Hz, aparat wykorzystujący AI, zaawansowany chipset, szybką łączność, wytrzymałą baterię oraz pojemną pamięć z możliwością rozszerzenia.Galaxy S20 FE wyposażony został w 32MP aparat selfie i profesjonalny aparat tylny. Dzięki zastosowaniu w smartfonie Galaxy S20 FE dużych matryc z technologiami tetra-binning oraz przetwarzania wielu klatek, możliwe jest wykonanie jeszcze bogatszych i pełnych życia zdjęć, nawet przy słabym oświetleniu. Dodatkowo, zastosowane rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji umożliwiają wykrycie i usunięcie rozmycia spowodowanego poruszeniem, a także zasugerowanie najlepszych ujęć, co czyni fotografowanie jeszcze łatwiejszym.Obiekt, który chcemy sfotografować nie zawsze jest dostatecznie blisko, dlatego smartfon Galaxy S20 FE umożliwia przybliżenie go w kadrze wykorzystując 30-krotny Space Zoom. Dzięki funkcji Jedno Ujęcie Galaxy S20 FE rejestrując warte upamiętnienia momenty przygotuje całą kolekcję ujęć i wideo do wyboru.Smartfony stały się nieodłącznym elementem naszego życia, a ich użytkownicy, w poszukiwaniu niekończących się mobilnych wrażeń, stają się coraz bardziej wymagający. Dlatego firma Samsung wyposażyła model Galaxy S20 FE w zaawansowany procesor i w pełną gotowość na sieć 5GSmartfon Galaxy S20 FE nadaje się do kręcenia filmów, przeglądania treści czy oglądania ulubionych kanałów na YouTube. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu 6,5-calowego wyświetlacza Infinity-O Super AMOLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Model Galaxy S20 FE został wyposażony w pojemną baterię o pojemności 4500 mAH, a także funkcję super szybkiego ładowania oraz bezprzewodowego ładowania zwrotnego PowerShare.Specyfikacja modelu:• Wyświetlacz: 6,5-calowy FHD+ AMOLED / Infinity-O (1080×2400), 407 ppi / częstotliwość odświeżania 120 Hz / wyświetlacz Infinity-O: prawie bezramkowy, pełen przedni ekran / wymiary ekranu mierzonego po przekątnej wynoszą 6,5 cala w pełnym prostokącie i 6,3 cala z uwzględnieniem zaokrąglonych rogów oraz wymiary ekranu wynoszą 6,5 cala w pełnym prostokącie i 6,8 cala z uwzględnieniem zaokrąglonych rogów• Wymiary i waga: 74,5 x 159,8 x 8,4 mm, 193 g• Aparat:- przedni: 32 MP / wielkość piksela: 0,8 μm / F2.2 (80˚)- tylny: Ultraszerokokątny 12 MP, ielkość piksela: 1,12 μm, F2.2 (123) / szerokokątny 12 MP, Dual Pixel AF, OIS, wielkość piksela: 1,8 μm, F1.8 (79˚) / telephoto 8 MP, wielkość piksela: 1,0 μm, F2.4 (32˚), OIS / Space Zoom: 3-krotny zoom optyczny, do 30x zoom Space Zoom,mOIS (Optyczna stabilizacja obrazu), Tracking AF• Procesor:5G: Snapdragon 865LTE: Exynos 990• Pamięć:8 GB RAM (LPDDR5) wraz z 256 GB pamięci wewnętrznej6 GB RAM (LPDDR5) wraz z 128 GB pamięci wewnętrznej• Rozszerzalna pamięć i karta SIM: Model Dual SIM (hybrydowe gniazdo SIM) - jedna karta Nano SIM i jedno gniazdo Nano SIM lub MicroSD (do 1 TB)• Bateria: 4500 mAh (typowa)• System: Android 10• Płatność: NFC, MST• Czytniki: Optyczny czytnik linii papilarnych, akcelerometr, czujnik żyroskopowy, czujnik geomagnetyczny, czujnik Halla, czujnik zbliżeniowy, czujnik światła otoczenia• Uwierzytelnianie: Typ blokady: wzór, PIN, hasło, odcisk palca, rozpoznawanie twarzyPrzedsprzedaż modelu Galaxy S20 FE rozpoczęła się na stronie Samsung.com 23 września 2020 roku i będzie trwać do 1 października 2020 roku. Cena urządzenia - 2899 zł.Użytkownicy, którzy zdecydują się na zakup Galaxy S20 FE w przedsprzedaży, będą mogli wybrać jeden z dwóch prezentów: najnowszą sportową opaskę Galaxy Fit2 albo zestaw gracza, składający się z kontrolera MOGA XP5-X+ oraz 3-miesięcznego kodu dostępu do usługi Xbox Game Pass Ultimate. Liczba produktów i nagród dostępnych w promocji jest ograniczona.