Przedsprzedaż nowych flagowców z obsługą 5G w Plusie

Łukasz Szewczyk

• Plus poszerza portfolio urządzeń o kolejne smartfony z obsługą 5G na częstotliwości 2,6 GHz.

• Dwa najnowsze flagowe modele: Motorola razr 5G i Samsung Galaxy S20 FE 5G dostępne są obecnie w przedsprzedaży.

Galaxy S20 FE

Motorola razr 5G / Fot. materiały prasowe

Smartfonposiada wysokiej klasy 6,5-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości 1080x2400 pikseli z odświeżaniem ekranu 120 Hz. Płynne działanie zapewnia potężny procesor Snapdragon 865. Do tego 6 GB RAM i 128 GB pamięci masowej, rozszerzalnej za pomocą kart pamięci microSD nawet o 1 TB. Samsung Galaxy S20 FE 5G zasila wytrzymała bateria o pojemności 4500 mAh z możliwością superszybkiego ładowania 25 W lub szybkiego ładowania bezprzewodowego 15 W. Smartfon posiada system trzech aparatów 12 Mpix, 12 Mpix i 8 Mpix, aparat przedni 32 MP, wyposażony jest także w potrójny zoom optyczny i 30-krotny space zoom. Dzięki funkcji jedno ujęcie, wystarczy pojedyncze naciśnięcie migawki, by uzyskać nawet 14 różnych zdjęć oraz filmów. Smartfon Galaxy zapewnia łatwy dostęp do wszystkich popularnych usług Google. Do nabycia w przedsprzedaży w czterech wersjach kolorystycznych: zielonej, fioletowej, czerwonej i niebieskiej. W sprzedaży regularnej będzie dostępny także w kolorze białym.Z koleiz klapką wykonana jest z materiałów wysokiej jakości, w budowie zastosowano m.in. hydrofobową powłokę, a także szkło Gorilla Glass 5 na zewnątrz. Motorola wyposażona jest w główny ekran składający się w połowie, a także w interaktywny ekran zewnętrzny. Po rozłożeniu współczynnik proporcji 21:9 CinemaVision zapewnia ultraszeroki ekran. Dzięki przełomowej koncepcji zawiasu telefon razr 5G rozkłada się całkowicie, nie powodując powstania szczeliny. Smartfon napędza procesor Qualcomm Snapdragon 765G. Płynne działanie telefonu umożliwia 8 GB pamięci. Urządzenie pracuje w oparciu o system operacyjny Android z łatwym dostępem do najczęściej używanych aplikacji Google. Technologia TurboPower™ zapewnia energię na wiele godzin działania po kilkunastu minutach ładowania. Motorola razr 5G wyposażona jest w aparat główny z rozdzielczością 48 Mpix, technologią Quad Pixel, optyczną stabilizacją obrazu, przysłoną f/1,7 i sensorem ToF. Motorola posiada także aparat 20 Mpix z przysłoną f/2,2 do selfie.W Plusie Samsunga Galaxy S20 FE 5G oraz Motorolę razr 5G można nabyć w ofercie abonamentowej lub w opcji bez kosztów abonamentu. Samsung Galaxy S20 FE 5G dostępny jest za 199 zł na start. Przykładowa oferta obejmuje 36 rat po 93 zł miesięcznie za sprzęt. Motorolę razr 5G można nabyć za 599 zł na start, płacąc 36 rat po 192 zł miesięcznie. W obu przypadkach taryfą polecaną do 5G jest abonament za 70 zł miesięcznie (po rabacie za e-fakturę) z pakietem internetu 24 GB/mies. oraz z jedną z usług w cenie przez cały czas trwania umowy: TIDAL, HBO GO lub Pakiet IPLA Sport Premium.Osoby, które zdecydują się na zakup Samsunga Galaxy S20 FE 5G w ramach trwającej przedsprzedaży, odbiorą w prezencie zestaw gracza: kontroler MOGA XP5-X + 3-miesięczny Xbox Game Pass Ultimate lub czarną opaskę Galaxy Fit2. Wybierając Motorolę razr 5G, otrzymają natomiast bluzę z najnowszej kolekcji Roberta Kupisza.Wraz z dołączeniem do oferty Plusa najnowszych modeli Samsunga i Motoroli, w Plusie dostępnych jest 10 smartfonów z obsługą szybkiego 5G. Flagowe Samsung Galaxy S20 FE 5G i Motorola razr 5G obok Motoroli Edge, HUAWEIA Mate Xs, HUAWEIA P40 i HUAWEIA P40 Pro to przedstawiciele wyższej półki. W ofercie operatora znajdziemy również propozycje smartfonów ze średniej półki: Motorola moto g 5G plus, Samsung A51 5G, ZTE Axon 11 5G oraz HUAWEI P40 Lite 5G. Podczas trwającego okresu promocyjnego klienci Plusa posiadający urządzenie obsługujące 5G mogą korzystać z najnowszej technologii bez dodatkowych opłat niezależnie od wysokości abonamentu.