Nowe kanały w Play Now TV

Łukasz Szewczyk

• Do telewizyjnej oferty sieci Play dołączają trzy nowe kanały.

Play Now TV to telewizyjna propozycja sieci Play. Usługa dostępna jest na wielu urządzeniach - na dekoderze PLAY NOW TV BOX, na smartfonach, tabletach, urządzeniach działających w oparciu o system Android TV, a także na stronie playnow.pl. Dodatkowo klienci Play korzystają z usługi bez zużycia pakietów danych.Od 1 października do oferty programowej Play Now i Play Now TV dołączają kolejne propozycje. Do pakietu Extra dodane zostały dwa kanały z rodziny AXN - AXN Black i AXN White, a w pakiecie News pojawił się program France24.AXN Black to kanał, w którego propozycjach serialowo-filmowych znajdziemy emocjonujące hity kinowe z gwiazdorską obsadą. Wśród najnowszych jest film "Spiderman: Homecoming", opowiadający historię jednego z najbardziej popularnych superbohaterów Marvela w całkowicie innym świetle.AXN White to angażujące i intrygujące kino amerykańskie i europejskie, a także najnowsze propozycje serialowe. Przykładem jest nowa, trzymająca w napięciu kryminalna produkcja "Absentia" o przygodach Agentki FBI Emily Byrne.Nowe kanały AXN, AXN Black i AXN White będą odkodowane przez cały październik dla wszystkich klientów Play Nowi Play Now TV bez dodatkowych opłat.