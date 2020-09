Sieć 5G dostępna już w Plusie na kart. Wraca promocja na dodatkowe 60 GB

Łukasz Szewczyk

• Z uruchomionej przez Plusa sieci 5G na częstotliwości 2,6 GHz TDD mogą teraz promocyjnie korzystać również użytkownicy ofert Plus na Kartę.

• Ponownie dostępna jest także specjalna promocja z dodatkowym pakietem 60 GB

Od 1 października 2020 roku klienci Plus na Kartę mają możliwość promocyjnego korzystania z nowoczesnej technologii mobilnego dostępu do Internetu. Zyskają dzięki temu transfer danych do 600 Mb/s w sieci 5G Plusa. Wystarczy znajdować się w jej zasięgu i posiadać odpowiedni smartfon lub router obsługujący technologię 5G na częstotliwości 2,6 GHz TDD.Wraz z udostępnieniem 5G dla klientów Plus na Kartę wraca też specjalna promocja.to trzy pakiety po 20 GB, przyznawane automatycznie po sobie co 30 dni, a opłata wynosi 15 zł i jest pobierana jednorazowo w momencie włączenia promocji. Aby z niej skorzystać należy posiadać aktywne konto oraz posiadać środki pozwalające na pobranie opłaty. Promocję można włączyć krótkim kodem *136*11*0060# lub aktywować w aplikacji Mobilny Plus Online i jest ona dostępna dla użytkowników taryf Plus Elastyczna na Kartę, Prosto na Kartę i Nowy Plush.Sieć 5G Plusa na częstotliwości 2,6 GHz TDD z szerokością pasma 50 MHz pozwala osiągnąć równowagę pomiędzy szybkością transferu danych (do 600 Mb/s) i zasięgiem (czyli szeroką dostępnością), zachowując oba parametry wysokiej jakości. W codziennym użytkowaniu Internet 5G zapewnia większy komfort korzystania z sieci szczególnie w zakresie szybkości pobierania bardzo dużych ilości danych, płynnego streamingu wysokiej jakości, czy usług z zastosowaniem VR i AR.