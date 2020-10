100 GB dla nowych użytkowników i dwa razy więcej internetu w Play na kartę

Łukasz Szewczyk

Play przygotował specjalną ofertę dla nowych klientów, oferując. Należy kupić i zarejestrować dowolny starter Play, po czym aktywować "Internet za darmo do końca roku" w aplikacji Play24 w zakładce Pakiety. Z promocji mogą skorzystać osoby, które aktywują swój starter między 1 października 2020 a 5 stycznia 2021 roku.Play proponuje również rozwiązanie dla tych, którzy na co dzień potrzebują dużej ilości internetu, aby wygodnie surfować po sieci, czy korzystać z mediów społecznościowych. Klienci, którzy doładują konto w aplikacji Play24, będą mogli aktywować. Wraz z początkiem października pakiet 1 GB kosztuje tylko 5 zł, a opcja za 30 zł oferuje nawet 30 GB internetu do wykorzystania. Dla wygody wszystkich użytkowników paczki mogą być wykupione jednorazowo na okres 30 dni lub cykliczne, które same odnawiają się co miesiąc pod warunkiem posiadania środków na koncie. Pakiety można włączyć w taryfach Formuła Play na kartę, Play na kartę, Play na Kartę Lubię to! i Play na Kartę Rok Ważności Konta.Klienci mają także do wyboru wiele propozycji pakietowych, w których oprócz paczek internetu otrzymują nielimitowane rozmowy i SMS-y. Wśród nich są: SOLO M za 25 zł miesięcznie z 10 GB, SOLO L z 15 GB internetu w cenie 30 zł oraz SOLO XL 5G w cenie 35 zł z internetem bez limitu GB (20 GB z pełną prędkością).