Vectra wprowadza ofertę Smart TV dla wszystkich. Nowy dekoder z Android TV

• Vectra wprowadza na rynek nową ofertę, w której łączy zalety telewizji tradycyjnej, internetowych serwisów rozrywkowych, VOD - takich jak Netflix oraz aplikacji dostępnych w Google Play.

• Nowy dekoder z Android TV

• Celem operowa jest dostarczenie rozrywki zawsze i wszędzie - również poza siecią kablową Grupy Vectra.

Vectra - telewizja Smart / Fot. Vectra

Nowa oferta telewizji smart w Vectrze

Vectra - dekoder telewizji smart

Telewizja kablowa od zawsze kojarzona była z szeroką ofertą programową oraz bogatą biblioteką VOD. Dzisiaj kablówka to także wysokiej jakości obraz i dostęp do szybkiego Internetu, będącego synonimem nieograniczonego dostępu do informacji, rozrywki i edukacji z dowolnego miejsca na świecie. Wprowadzając usługi Smart Vectra łączy te dwa światy. Od teraz atuty tradycyjnej i cenionej przez użytkowników telewizji kablowej dostępne są przez Internet.- mówi Tomasz Żurański, Prezes Zarządu Vectra S.A.Jesienią Vectra promuje nową odsłonę oferty i dwie nowe usługi,i tego, kto jest dostawcą Internetu w danym miejscu oraz Smart Multiroom, przeznaczoną dla klientów korzystających już z usług telewizji cyfrowej operatora.to nowa usługa w ofercie Vectra. Oferowany wraz z nią dekoder Android TV umożliwia dostęp tradycyjnych kanałów telewizyjnych - w tym również w standardzie 4K, biblioteki VOD, usług streamingowych, muzycznych oraz tysięcy innych aplikacji, usług i serwisów dostępnych w sklepie Google Play, w tym wielu gier, którymi steruje się za pomocą pilota lub akcesoryjnego pada. Z nowego dekodera oferowanego wraz z usługą Vectra TV Smart skorzystać będzie mógł każdy, niezależnie od tego, kto jest jego dostawcą Internetu.to nowa propozycja dla abonentów telewizji cyfrowej Vectra. Będą mogli skorzystać z nowego dekodera Android TV, podłączając go do drugiego lub trzeciego posiadanego w domu telewizora. Tym samym, dzięki usłudze Vectra, funkcje Smart będą dostępne również na odbiornikach starszej generacji, umożliwiając dostęp do blisko 200 kanałów, różnorodnych aplikacji, serwisów OTT i innych funkcji dekodera bez konieczności wymiany telewizora.Nowy dekoder, pracujący w oparciu o platformę Android TV, posiada funkcjonalności, znane już klientom korzystających z usług Vectra i wiele innych, w tym:• Funkcja Catch-up TV - pozwalająca na powrót, do 7 dni wstecz, do wybranych programów, które przegapiliśmy• Funkcja Restart TV - oglądanie od początku programu, który już się rozpoczął• nPVR - nagrywarka zapisuje programy w chmurze• Vectra VOD - baza kilkunastu tysięcy filmów i seriali dostępnych na żądanie• Chromecast - bezprzewodowe przesyłanie obrazu z innego urządzenia na dekoder• Obraz w standardzie 4K• Intuicyjna nawigację po programach i nowoczesny EPG• Dostęp do serwisów Netflix, HBO GO, Amazon Prime Video, Player, YouTube i TIDAL• Dostęp do tysięcy aplikacji, usług, gier i serwisów dostępnych w sklepie Google Play• Sterowanie głosowe - wyszukiwanie programów i filmów, a także uruchamianie aplikacji dostępnych na dekoderze.