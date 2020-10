Plus liderem w przenoszeniu numerów w trzecim kwartale 2020

Łukasz Szewczyk

• Plus siódmy kwartał z rzędu utrzymuje pozycję lidera w przenoszeniu numerów wśród czterech największych operatorów infrastrukturalnych.

Wraz z zakończeniem trzeciego kwartału 2020 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował dane na temat liczby pozyskanych i straconych numerów przez operatorów w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W tym czasie do Plusa przeniesionych zostało 89 224 numerów. Zabranych zostało natomiast 65 135 - najmniej w porównaniu do pozostałych operatorów infrastrukturalnych, co potwierdza wysoką lojalność użytkowników Plusa. Dodatni bilans na poziomie 24 089 numerów to nie tylko najlepszy rezultat w ostatnich trzech miesiącach, ale także najlepszy wynik wśród wszystkich operatorów telekomunikacyjnych w naszym kraju licząc od początku roku.Pozostali trzej główni konkurenci zanotowali niższe wyniki. Bilans Orange, jedynego poza Plusem operatora z dodatnim wynikiem, wyniósł 13 409 numerów. Pozostała dwójka, czyli T-Mobile i Play zanotowała ujemne wyniki - odpowiednio 12 941 i 68 649 na minusie.Najlepszym wynikiem wśród operatorów typu MVNO może pochwalić się Premium Mobile. W ostatnich trzech miesiącach zyskał 20 653 i stracił 5 291 numerów, kończąc kwartał z dodatnim bilansem wynoszącym 15 362 numerów.