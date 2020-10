Zaostrza się konkurencja w obszarze 5G. Oppo chce podbić Polskę

Łukasz Szewczyk

• Globalna marka Oppo chce zwiększyć swój udział w Polsce, która jest dla niej jednym z głównych rynków sprzedażowych w Europie.

• Oppo celuje w szybko rozwijający się rynek 5G, dlatego właśnie wprowadza do oferty pierwszy smartfon, który w pełni obsługuje nowy standard i trafi do oferty krajowych operatorów telekomunikacyjnych.

Reno4 Pro 5G / Fot. Oppo

- mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Mo Zhang, brand manager marki Oppo Polska.Według danych IDC w II kwartale tego roku producenci dostarczyli na rynek łącznie 276,4 mln smartfonów, co oznacza spadek o 16,6 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. To w dużej mierze efekt recesji zapoczątkowanej przez pandemię COVID-19 i rosnącej niepewności, które skłaniały konsumentów do ostrożnych wydatków. Obecnie sprzedaż smartfonów napędzana jest głównie przez 5G. Na tym trendzie chce skorzystać także Oppo, wprowadzając na rynek pierwsze urządzenie, które w pełni obsługuję tę technologię.- mówi brand manager Oppo Polska.Flagowy model Oppo Reno 4 Pro 5G, oprócz pełnej łączności nowej generacji, zawiera m.in. technologię szybkiego ładowania Super VOOC 2.0 65 W - autorską technologię, która pozwala ładować smartfona przez 15 minut i korzystać z niego przez cały dzień. Do pełnego naładowania urządzenia potrzeba natomiast zaledwie 35 minut. Mocny akcent w swoim nowym smartfonie producent postawił także na zaawansowane technologie z zakresu fotografii i wideo.- mówi Mo Zhang.Pomimo spadku sprzedaży na rynku smartfonów coraz widoczniejszy jest także trend premiumizacji. Konsumenci coraz częściej oczekują wyrafinowanego wzornictwa i wysokiej jakości materiałów, niekoniecznie wyłącznie od urządzeń z najwyższej półki cenowej.- podkreśla brand manager Oppo Polska.IDC podaje, że do Oppo należy prawie 9-proc. udział w światowym rynku smartfonów. Producent plasuje się na piątym miejscu pod względem udziału w sprzedaży smartfonów (obok Huaweia, Samsunga, Apple'a i Xiaomi). Oppo jest głównym dostawcą urządzeń mobilnych w Chinach, a poza nimi jest też obecne w 40 innych krajach. Z urządzeń marki korzysta w tej chwili 300 mln użytkowników. Od dwóch lat jej produkty dostępne są w Europie, m.in. w Hiszpanii, Francji, Włoszech, Holandii i Wielkiej Brytanii.- wskazuje Mo Zhang.Smartfony Oppo Reno są w tej chwili dostępne w ofercie wszystkich operatorów telekomunikacyjnych w Polsce i sieciach głównych sprzedawców detalicznych, takich jak RTV Euro AGD, MediaMarkt i Media Expert.Jak podkreśla Mo Zhang, drugim celem, który udało się zrealizować, było zbudowanie świadomości marki. Według majowych badań Oppo markę kojarzy jeden na trzech Polaków.- mówi brand manager Oppo Polska.Kolejne zadanie, z jakim marka wchodziła na polski rynek, to zbudowanie szerokiego portfolio produktowego. Oprócz smartfonów Oppo oferuje m.in. dobrze przyjęty na polskim rynku inteligentny zegarek Oppo Watch. Marka rozwija też własne oprogramowanie oparte na najnowszej wersji systemu Android - ColorOS.- wskazuje Mo Zhang.Oppo stawia mocny akcent na rozwijanie nowych technologii w swoich urządzeniach. W ubiegłym roku marka zainwestowała ponad 1,4 mld dol. w badania i rozwój, należy do niej ponad 32 tys. światowych patentów. To właśnie Oppo zapoczątkowało erę zdjęć selfie i było pierwszą na świecie marką, która wprowadziła smartfony z przednimi aparatami 5MP i 16MP, a później także z obrotowym modułem obiektywu, funkcją Ultra HD oraz technologią 5x Dual Camera Zoom. Oppo Reno 5G był też pierwszym komercyjnie dostępnym w Europie smartfonem obsługującym sieć 5G (pojawił się w ofercie szwajcarskiego Swisscomu).