T-Mobile dla kibiców. Bezpłatne 15 GB na nielimitowane emocje sportowe

Łukasz Szewczyk

• W najbliższych dniach nasza reprezentacja rozegra pierwsze po dłuższej przerwie mecze w Polsce. Z tej okazji sieć T-Mobile przygotowała specjalną promocję dla kibiców.

Ten tydzień będzie ekscytujący zarówno dla polskiej drużyny, jak i dla jej wiernych kibiców. W środę (7 października o godz. 20.45) Polska rozegra bowiem mecz z Finlandią, a w niedzielę zmierzy się z zespołem Włoch. Z kolei za tydzień (14 października) nasza reprezentacja podejmie rywalizację na boisku z Bośnią i Hercegowiną. Z tej okazji sieć T-Mobile przygotowała specjalny prezent dla kibiców i nie tylko - dodatkowy pakiet 15 GB.Bezpłatny pakiet 15 GB mogą aktywować klienci indywidualni, czyli osoby korzystające z ofert "T-Mobile na kartę", MIX oraz abonamentu. Bonus będzie czekał na nich w aplikacji "Mój T‑Mobile" przez tydzień - od środy 7 października do środy 14 października do końca dnia.Po zleceniu uruchomienia pakietu, w ciągu 72 godzin klient otrzyma potwierdzenie przyznania bezpłatnych gigabajtów. Osoby zainteresowane bonusem mogą również odebrać darmowe gigabajty, wysyłając SMS o treści HF na bezpłatny numer 80800. Abonenci operatora mogą korzystać z dodatkowych gigabajtów do momentu wystawienia kolejnej faktury, zaś klienci ofert na kartę oraz MIX przez tydzień.Każda osoba może aktywować promocję tylko raz.