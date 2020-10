Samsung zapowiada przystępny cenowo smartfon 5G. Galaxy A42 5G

Łukasz Szewczyk

• Samsung zapowiada Galaxy A42 5G, który ma być najtańszym smartfonem 5G w ofercie marki

• Urządzenie wyposażono w wielofunkcyjny poczwórny aparat, wytrzymałą baterię z możliwością szybkiego ładowania i wyświetlacz Infinity-U

Galaxy A42 5G

Firma Samsung Electronics zaprezentowała Galaxy A42 5G, jak zapewnia najbardziej przystępny cenowo smartfon 5G w swoim portfolio. Urządzenie, oprócz technologii 5G, wyposażono także w mierzący 6,6" wyświetlacz Infinity-U HD Super AMOLED oraz szybko ładującą się baterię o mocy 5000 mAh, która umożliwia jeszcze dłuższe oglądanie, granie i przeglądanie treści.Dodatkowo Galaxy A42 5G wyposażono w wielofunkcyjny aparat. Aparaty: główny 48 MP i ultraszerokokątny 8 MP umożliwiają rejestrację dobrej jakości ujęć krajobrazu, z kolei aparaty makro 5 MP i głębi 5 MP pozwalają uchwycić najdrobniejsze detale obiektów fotografowanych z bliska, dają także możliwość rozmycia tła. Z przodu smartfonu umieszczono natomiast aparat 20 MP, który oferuje jakość selfie, a także zapewnia czysty obraz podczas wideorozmów.Nowe urządzenie to także 128 GB pamięci wewnętrznej, 4 GB RAM i obsługa kart microSD o pojemności do 1 TB. Urządzenie jest dostępne w trzech wpadających w oko kolorach: czarnym, białym i szarym.Specyfikacja:- Wyświetlacz: Infinity-U HD+ sAMOLED 6,6"- Aparaty:Tylny: 48 MP, autofokus (F1,8) + 8 MP, stałoogniskowy (F2,2) + 5 MP, stałoogniskowy (F2,4) + 5 MP, stałoogniskowy (F2,4)Przedni: 20 MP, stałoogniskowy (F2,2)- Procesor: SM 7225 (Global) / dwurdzeniowy 2,2 GHz + sześciordzeniowy 1,8 GHz- Pamięć: RAM - 4 GB / Masowa - 128 GB / microSD do 1 TB- Bateria: 5000 mAh (typowa) / szybkie ładowanie 15 W- Wymiary: 164,3 x 75,9 x 8,6 mm / 193 g- Inne: Ekranowy skaner linii papilarnych, Szybkie ładowanie typu C, Samsung PayGalaxy A42 5G będzie dostępny w Polsce w połowie listopada.