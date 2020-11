Plus na święta: 5G w cenie abonamentu, dwa razy więcej gigabajtów

Łukasz Szewczyk

Świąteczna oferta Plus Abonament

Świąteczna oferta Plus Internet

Z okazji zbliżających się świąt wszystkie osoby, które do początku stycznia 2021 roku zdecydują się na dowolny abonament w Plusie otrzymają dostęp do sieci 5G przez cały okres trwania umowy. Z możliwości sieci 5G mogą skorzystać klienci wybierający już najtańszy abonament w promocji - za 30 zł miesięcznie.Dodatkowe atrakcje w ofercie to m.in. TIDAL, światowy serwis streamingowy z muzyką, który w pakiecie z 72 GB dostępny jest bez dodatkowych opłat, w pozostałych abonamentach przez 3 miesiące gratis (później 20 zł mies. - na dowolny okres, czyli bez sztywnego zobowiązania). Świąteczną promocją jest również abonament z 24 GB i usługą TIDAL taniej o 20 zł przez 12 miesięcy. Opłata za ten abonament to 50 zł przez pierwsze 12 miesięcy (po rabacie za TIDAL), a przez kolejne 12 miesięcy wynosi 70 zł.Plus Abonament to także oferta dla rodzin, od abonamentu za 50 zł można w dowolnym momencie dobrać kolejne karty nawet za 50% ceny, co pozwala na elastyczne podejmowanie decyzji w tej sprawie.Plus zapewnia dostęp do technologii 5G wszystkim klientom, którzy do początku stycznia wybiorą nową ofertę Plus Internet. Osoby, które podpiszą umowę w tym czasie będą mogły korzystać z sieci 5G przez cały okres trwania umowy, niezależnie od wysokości wybranego abonamentu.Dodatkowo w świątecznej promocji Plus podwaja także pakiety gigabajtów przez całą umowę wszystkim, którzy wybiorą abonament za minimum 40 zł miesięcznie.Do tego nowi użytkownicy oferty Plus Internet otrzymają jeden miesiąc gratis, natomiast klienci, którzy zmienią dostawcę Internetu na ofertę Plus będą zwolnieni z opłat przez pierwsze trzy miesiące.Klienci, którzy zdecydują się na abonament za 70zł/mies. będą mogli korzystać z TIDALA przez 24 miesiące bez opłat.Klienci, którzy chcą korzystać z najszybszej sieci 5G na częstotliwości 2,6 GHz TDD z szybkością do 600 Mb/s poza wyborem odpowiedniej oferty, muszą posiadać urządzenie z obsługą 5G w Plusie. Obecnie w ofercie Plusa można znaleźć kilkanaście smartfonów z 5G z różnych półek - zarówno flagowce, jak też modele przystępniejsze cenowo.