Plus buduje sieć 5G w całej Polsce. W zasięgu ponad 11 mln mieszkańców Polski w 2021 roku

Łukasz Szewczyk

• Plus rozbuduje sieć 5G we wszystkich obecnych i byłych miastach wojewódzkich oraz miejscowościach leżących w ich pobliżu.

• Łącznie w zasięgu sieci 5G Plusa 2600 MHz TDD znajdzie się ponad 150 miejscowości i ponad 11 mln mieszkańców Polski.

11 mln mieszkańców w zasięgu sieci 5G Plusa

Zgodnie z zapowiedziami Plus kontynuuje rozbudowę najszybszej sieci 5G. W maju 2020 roku w siedmiu miastach na 100 nadajnikach ruszyła pierwsza w Polsce sieć 5G Plusa na częstotliwości 2600 MHz TDD. Pozwala osiągać szybkość internetu do 600 Mb/s. Kilkumiesięczne obserwacje doświadczeń użytkowników sieci i najlepsze wyniki uzyskiwane w testach szybkości sieci 5G w porównaniu do innych operatorów, zaowocowały decyzją o poszerzeniu zasięgu sieci. Do listy 7 obecnych miast z 5G dołączy kolejnych ponad 150 miejscowości, dzięki czemu łącznie z 5G w Polsce będzie mogło korzystać ponad 11 mln osób.- mówi Jacek Felczykowski, Członek Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, operatora sieci Plus - Podobnie jak 10 lat temu, kiedy jako pierwsi w Polsce wprowadzaliśmy LTE, tak teraz pierwsi chcemy dać milionom mieszkańców Polski prawdziwe 5G.W 2021 roku Plus planuje oferować 5G na ponad 1700 stacjach, we wszystkich obecnych oraz byłych miastach wojewódzkich oraz szeregu innych miejscowości. Tym samym w przyszłym roku z najszybszej sieci 5G 2600 MHz TDD w Polsce będzie mogło korzystać już ponad 11 milionów osób.Łącznie zgodnie z planem do końca listopada powinno być włączonych ponad 700 stacji, zapewniających swoim zasięgiem technologię 5G dla 5 milionów ludzi. Do obecnej listy miast z 5G Plusa, czyli Warszawy, Łodzi, Gdańska, Katowic, Poznania, Szczecina i Wrocławia dołączą między innymi mieszkańcy aglomeracji śląskiej, Trójmiasta, Krakowa, Bydgoszczy, Częstochowy, Olsztyna, Kielc, Radomia, Torunia, Zielonej Góry, Opola, Gorzowa Wielkopolskiego i wielu innych.Plus pracuje obecnie również nad rozwojem sieci 5G przy wykorzystaniu kolejnych częstotliwości i technologii. Pozwoli to w przyszłości wzmocnić pozycję lidera 5G w Polsce i oferować go jeszcze większej liczbie klientów w jeszcze większej liczbie lokalizacji. O decyzjach i działaniach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco.Sukcesywnie rozbudowywane jest także portfolio sprzętów obsługujących 5G. W asortymencie dostępne są zarówno modele flagowe, jak też urządzenia ze średniej półki cenowej - w ofercie w listopadzie będzie już w sumie około 20 smartfonów i routerów. Dzięki temu 5G stanie się bardziej powszechne i dostępne dla szerokiego grona odbiorców.5G w Plusie jest rozwijane na infrastrukturze dostarczonej przez firmy Nokia i Ericsson. Plus jako jedyny operator na polskim rynku przeznaczył dla działania 5G osobne pasmo 2600 MHz w technologii TDD, zwiększając tym samym przepustowość sieci. Rozwiązanie zastosowane w budowie sieci 5G przez operatora sieci Plus to najnowocześniejsza technologia wprowadzana na świecie. TDD pozwala na realizację transmisji danych z wykorzystaniem jednego, wspólnego fragmentu pasma do naprzemiennej w czasie transmisji downlink/uplink.W przyszłości wraz z rozwojem sieci 5G obecne wykorzystanie pasma 2600 MHz zapewni lepsze pokrycie zasięgowe niż w przypadku wykorzystania jedynie pasma 3400-3800 MHz i pozwoli zachować przewagę na kolejnych etapach budowy 5G związaną z możliwością łączenia pasm.