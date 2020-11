Świąteczne prezenty w Play

Łukasz Szewczyk

• Świąteczne oferty w sieci Play

• Smartfony i akcesoria w promocyjnych zestawach, Junior Box w specjalnym pakiecie, Amazon Prime Video na pół roku bez opłat oraz świąteczna oferta na Internet i PLAY NOW TV

Startują świąteczne promocje w Play. Od teraz każdy klient, który zdecyduje się na ofertę S lub M i smartfon Samsung Galaxy A20s z potrójnym aparatem, w prezencie otrzyma opaskę sportową Samsung Galaxy Fit2 do codziennego monitorowania aktywności fizycznej. Natomiast osoby, które wybiorą ofertę L lub HOMEBOX i smartfon OPPO Reno4 Lite otrzymają aż dwie niespodzianki - bezprzewodowe słuchawki OPPO Enco W11 oraz bezprzewodowy głośnik OPPO Bluetooth Speaker do słuchania muzyki i oglądania filmów z wysoką jakością dźwięku.Play przygotował równieżw świątecznym zestawie Junior Box w ofercie MIX. Po wybraniu dowolnego smartfonu w prezencie są bezprzewodowe słuchawki "Miś" lub smartband Xiaomi Mi Band 4. Od teraz Junior Box jest również dostępny w abonamencie: przy zakupie drugiej i każdej kolejnej karty SIM w ofercie DUET lub RODZINA wraz ze smartfonem Motorola Moto E7 Plus klient otrzyma w prezencie sportową opaskę Xiaomi Mi Band 4. Dodatkowo, w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników sieci, Play daje także wszystkim swoim klientom decydującym się na Junior BOX dostęp do aplikacji Bezpieczna Rodzina Premium nawet do trzech miesięcy bez opłat.Moc prezentów od Play czeka nie tylko na nowych, ale i obecnych klientów spragnionych filmowych wrażeń. Otrzymają oni aż, dzięki której będą mogli obejrzeć takie hity jak: seriale "The Boys" czy "Star Trek Picard", motoryzacyjne show "The Grand Tour" a także takie filmy jak "Bohemian Rhapsody" oraz "Kolejny film o Boracie".To nie koniec świątecznych propozycji. Już teraz, po połączeniu usług Internetu i PLAY NOW TV, klient nie zapłaci za nie przez pierwsze trzy miesiące. Promocja dostępna jest po wybraniu jednej z dwóch ofert PLAY NOW TV oraz dowolnego pakietu internetu w usłudze stacjonarnej, bezprzewodowej z routerem lub NET BOX. Najtańszy zestaw telewizji i internetu jest dostępny już od 45 zł miesięcznie.Usługa PLAY NOW TV to platforma streamingowa z dostępem do rozrywki, kluczowych kanałów informacyjnych i wartościowych treści popularnonaukowych. Klient ma do wyboru dwie oferty PLAY NOW z urządzeniem TV BOX - prawdziwym centrum domowej rozrywki oferującym treści w jakości 4K. Pierwsza z nich, za 10 zł miesięcznie umożliwia dostęp do kanałów z pakietu podstawowego. Kolejna kosztuje 35 zł miesięcznie i została powiększona o cztery pakiety tematyczne - Extra, Sport, News i Kids. W obu tych opcjach klienci mogą skorzystać z dostępu do HBO GO na miesiąc oraz Amazon Prime Video na 6 miesięcy.Z kolei internet można dostosować do własnych potrzeb. Pierwszą z opcji jest internet bezprzewodowy do domu z routerem, od 35 zł za 70 GB miesięcznie. Kolejny wariant to internet stacjonarny z domowym routerem Wi-Fi, dostępny również od 35 zł przy prędkości 150 Mb/s. Z kolei NET BOX to rozwiązanie stworzone szczególnie z myślą o tych miejscach, gdzie zawodzi standardowy router, czyli poza miastem lub w mniejszych miejscowościach. NET BOX to zestaw internetu z modemem zewnętrznym oferujący szybki i stabilny internet niezależnie od miejsca. Dostępny jest w kilku pakietach zaczynając od 300 GB w cenie 70 zł.