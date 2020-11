120 GB za 15 zł na święta w Plusie na kartę

Łukasz Szewczyk

• Z okazji zbliżających się świąt użytkownicy Plusa na kartę otrzymują 120 GB za jedyne 15 zł na 90 dni

Teraz klienci oferty na kartę mogą do woli korzystać z Internetu. By nie martwić się o zbyt szybko kończące się pakiety internetowe w gwiazdkowej promocji zyskują aż 120 dodatkowych gigabajtów. Oferta 120 GB to trzy pakiety po 40 GB, przyznawane automatycznie co 30 dni. Opłata wynosi tylko 15 zł i jest pobierana jednorazowo w momencie włączenia promocji.Promocję można włączyć krótkim kodem *136*11*0060# lub aktywować w aplikacji Mobilny Plus Online. Jest ona dostępna dla użytkowników taryf: Plus Elastyczna na Kartę, Prosto na Kartę i Nowy Plush. Aby z niej skorzystać wystarczy mieć aktywne konto oraz posiadać środki pozwalające na pobranie opłaty.Promocja obowiązuje do 31 stycznia 2021 roku.