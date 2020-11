UseCrypt Messenger w Plusie. Sprawdzi czy telefon nie został zhakowany

Łukasz Szewczyk

• W ofercie Plusa dostępny jest UseCrypt Messenger uznawany za najbardziej bezpieczny komunikator na telefony z systemami Android i iOS.

• Posiada własny system, który umożliwia szyfrowanie połączeń i wiadomości w standardzie HD. Sprawdza też czy telefon nie jest zhakowany.

UseCrypt Messenger to komunikator, który zyskał światowe uznanie i jest uznawany za jeden z najbezpieczniejszych komunikatorów internetowych. O sile UseCrypt stanowią firmy i organizacje, które już wykorzystały tę technologię. Wśród nich znajdują się m.in. administracja Księstwa Monako, a renoma aplikacji została m.in. potwierdzona przez Ministerstwo Obrony Izraela, które dopuściło go do sprzedaży jako bezpieczny komunikator dla tamtejszych instytucji publicznych.UseCrypt Messenger sprawdza, czy telefon nie jest zhakowany. Gdy użytkownik uruchamia komunikator, UseCrypt sprawdza, czy jest jedyną aplikacją mającą dostęp do mikrofonu oraz głośnika. Informuje także, czy na telefonie nie zostało zainstalowane złośliwe oprogramowanie.Dodatkowo aplikacja szyfruje w sposób niezależny bazę danych rozmów w telefonie, uniemożliwiając wydobycie z urządzenia treści konwersacji czy przesłanych plików. Dane są bezpieczne nawet wtedy, gdy ktoś fizycznie przejmie telefon (gdy zostanie zgubiony, pozostawiony bez opieki, oddany do serwisu lub gdy zostanie skradziony). UseCrypt Messenger jest zabezpieczony hasłem (passcode) niezależnym od systemu operacyjnego telefonu, dzięki czemu nikt poza właścicielem nie otworzy aplikacji. Dane są zabezpieczone nawet w przypadku złamania blokady ekranu telefonu (np. Face ID).UseCrypt Messenger nie stosuje tzw. protokołu webRTC pozwalającego na określenie IP komunikujących się ze sobą stron (np. wifi w kawiarni lub lotnisku). Co za tym idzie, żadna osoba trzecia, nie ma możliwości ustalenia, gdzie znajduje się dany rozmówca. Zamiast tego zobaczy jedynie adres IP serwera. Korzystając z UseCrypt Messengera, można być pewnym, że lokalizacja obydwu rozmówców jest całkowicie anonimowa. Na podstawie obserwacji sieci internetowej, nie ma możliwości stworzenia billingów i ustalenia gdzie, kiedy i z kim się komunikujemy.Serwery UseCrypt Messengera nie mają technicznie możliwości zapisu i przechowywania jakichkolwiek informacji. Nie są na nich zbierane ani archiwizowane żadne dane o historii połączeń, konwersacji czy wiadomości tekstowych. UseCrypt Messenger nie przekazuje więc danych klienta trzeciej stronie oraz nie wykorzystuje ich w żaden inny sposób.UseCrypt Messenger jest wyposażony w tzw. panic code, po wpisaniu którego usuwane są wszystkie dane z komunikatora znajdujące się na telefonie. Z UseCrypt Messengerem jesteś więc zabezpieczony także wtedy, gdy (w jakiejkolwiek niespodziewanej sytuacji) będziesz zmuszony wprowadzić hasło (enter code) do aplikacji.Aby móc w pełni korzystać z usługi, osoba, z którą chcemy się skontaktować również musi posiadać aplikację UseCrypt Messenger.Od listopada dostępna jest specjalna promocja dla klientów Plusa, dzięki której mogą korzystać z UseCrypt za 50 zł miesięcznie (4 licencje) lub za 60 zł miesięcznie (6 licencji), podczas gdy standardowa oferta w sklepach z aplikacjami to 64,99 zł miesięcznie za jedną licencję.