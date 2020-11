Łukasz Szewczyk

Ponad połowa Polaków chce szybkiego dostępu do sieci 5G

• 52% Polaków chciałoby zacząć korzystać z sieci 5G u swojego operatora w ciągu roku od jej uruchomienia - wynika z badania "5G Made in Poland" zrealizowanego przez SW Research na zlecenie firmy Ericsson.

• Co szósta osoba oczekuje dostępu do sieci 5G maksymalnie w ciągu miesiąca od momentu uruchomienia usługi