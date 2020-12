Virgin Mobile: Nowy pakiet Gigamaks na kartę i 100 GB do wiosny

Łukasz Szewczyk

• Virgin Mobile przygotował dwie nowe promocje - pakiet #GIGAMAKS oraz prezent dla nowych użytkowników - aż 100 GB do końca marca 2021 roku.

Pakiet #GIGAMAKS to oferta dla osób intensywnie korzystających ze smartfona. W cenie 30 zł miesięcznie poza nielimitowanymi rozmowami i SMS-ami klienci otrzymują aż 30 GB do wykorzystania. Nowy pakiet jest dostępny w taryfie #ChcęWszystko, a jego włączenie możliwe jest poprzez aplikację Klub Virgin Mobile lub wysłanie kodu USSD *222*30#. Nie trzeba też pamiętać o ponownym włączeniu pakietu po upływie jego terminu ważności - usługa jest cykliczna, dzięki czemu odnowi się automatycznie, o ile na koncie znajdą się wystarczające środki.To jednak nie wszystko. Nowi klienci, którzy od 1 grudnia 2020 roku wybiorą Virgin Mobile na kartę lub przeniosą swój numer od innego operatora, będą mogli włączyć aż 100 GB danych zupełnie za darmo. Dodatkowy pakiet jest do wykorzystania do końca marca 2021 roku. Dane można odebrać w aplikacji lub wybierając kod USSD *222*100#.Startery Virgin Mobile na kartę można kupić w kioskach, placówkach pocztowych, stacjach benzynowych a także w wybranych sieciach handlowych. Można je także zamówić bez wychodzenia z domu składając zamówienie na stronie virginmobile.pl z darmową dostawą kurierską pod wskazany adres.