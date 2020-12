Plus wprowadza do oferty Serwis Urządzenia SIM i Premium

Łukasz Szewczyk

• Operator sieci Plus wprowadził dla swoich klientów dwie nowe propozycje usług serwisowych, które gwarantują naprawę wszystkich uszkodzeń mechanicznych oraz usunięcie skutków zalania

• Serwis Urządzenia SIM dedykowany jest używanym telefonom, a Serwis Urządzenia Premium przeznaczony dla nowych urządzeń

Niemal każdy użytkownik telefonu zabezpiecza go przed uszkodzeniem korzystając najczęściej z etui lub ochronnego szkła . Mimo to co drugi z nas choć raz doświadczył uszkodzenia sprzętu. Co więcej - najczęściej wydarzyło się to już w ciągu pierwszych 10 tygodni od zakupu. Badania pokazują również, że aż 40 proc. użytkowników smartfonów nie decyduje się na naprawę wyświetlacza ze względu na wysokie koszty usługi i korzysta z uszkodzonego telefonu. Te fakty skłaniają coraz więcej osób do objęcia swoich urządzeń usługami serwisowymi oferowanymi m.in. przez operatorów sieci komórkowych.W odpowiedzi na te potrzeby, sieć Plus właśnie wprowadziła do swojej oferty dwie nowe usługi. Serwis Urządzenia SIM to oferta, która umożliwia objęcie ochroną nieuszkodzonych, używanych telefonów, niezależnie czy pochodzą z sieci Plus czy innego sklepu w kraju. To usługa serwisowa dla klientów Plusa, którzy już posiadają telefon i chcieliby zadbać o jego bezpieczeństwo. Serwis Urządzenia SIM dostępny jest w Plusie bez dodatkowych opłat w ramach wybranych ofert na okres 24 miesięcy z abonamentem już od 40 zł miesięcznie.Serwis Urządzenia Premium to zapewniający naprawę wszelkich uszkodzeń mechanicznych, priorytetowe naprawy i bezpłatne urządzenie zastępcze. Usługa dostępna jest w momencie zakupu sprzętu na raty w sieci Plus w ramach specjalnego planu z abonamentem w wysokości 20 zł miesięcznie. Serwis zapewnia 1 naprawę rocznie w maksymalnej kwocie równej wartości telefonu. W przypadku braku możliwości naprawy smartfona w ciągu 7 dni klient ma możliwość wymiany go na nowy.Operator sieci Plus umożliwia objęcie ochroną serwisową nie tylko smartfonów, ale również tabletów, smartwatchy, laptopów i telewizorów. Co ważne, urządzenie zostanie naprawione bez względu na to, jak doszło do jego uszkodzenia. W ramach każdej ze wskazanych usług serwisowych możliwa jest naprawa lub wymiana uszkodzonych części urządzenia - wyświetlacza, obudowy, przycisków i aparatów, a w wariancie Premium całego urządzenia. Pomoc uzyskamy również, kiedy sprzęt zostanie zalany wodą. Naprawy wykonywane są w autoryzowanych serwisach, dzięki czemu klient zachowuje gwarancję producenta na sprzęt.- wyjaśnia Piotr Rożalski, Kierownik Działu smartDOM i Ofert Łączonych Plus.Usługi Serwis Urządzenia SIM i Serwis Urządzenia Premium zostały udostępnione we współpracy z Digital Care. Digital Care to działający od 2012 roku, największy na polskim rynku dostawca usługi ochrony urządzeń mobilnych. Współpracuje z sieciami telefonii komórkowej, producentami urządzeń mobilnych oraz ich dystrybutorami. Aktualnie firma działa w Polsce, na Litwie, Łotwie, w Rosji, we Włoszech i w Chorwacji i łącznie obsługuje na całym świecie ponad 3 mln klientów