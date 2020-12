TOP 5 etui z klapką do iPhone 8

Etuo

Zakup etui na smartfon od Apple jest niezwykle istotny pod kątem bezpieczeństwa. Przy okazji stanowi upiększenie modelu i efektownie oddaje istotę Twojej osobowości.

#5: Etui na telefon Flip Fantastic - kawa

Flip Fantastic - kawa

#4: Etui na telefon Forcell Slim Flexi - czarny

Forcell Slim Flexi

#3: Etui na telefon Flip Fantastic - polne kwiaty

Flip Fantastic - polne kwiaty

#2: Etui Clear View dla Apple iPhone 8

#1: Etui na telefon Flip Fantastic - piwo

Flip Fantastic - piwo

Choć etui z klapką do iPhone 8 pod względem konstrukcyjnym są do siebie podobne niezależnie od producenta, to ich estetyka potrafi od siebie znacząco odbiegać. Przygotowaliśmy artykuł, który pomoże Ci wytypować najlepszy model dla siebie.Wybór etui do iPhone 8 z klapką nie powinien przysporzyć większych problemów. W trakcie zakupów powinieneś zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Najważniejsza jest Twoja wygoda oraz preferencje. Na pierwszym miejscu postaw na odpowiadający Ci wzór, a dopiero później zainteresuj się dodatkową funkcjonalnością w postaci dedykowanego miejsca na kartę płatniczą czy banknoty. Pamiętaj, że zamykany pokrowiec powinien mieć magnesik gwarantujący pewne przytwierdzenie w Twojej kieszeni.Wyjaśniliśmy już, czym cechuje się wysokiej jakości etui z klapką do iPhone 8. Kluczowym kryterium wyboru jest wygląd oraz nadruk na tylnej części pokrowca. W przypadku kobiet popularnością cieszą się modele ze wzorem kwiatów, akcesoriów do makijażu, a także bardziej abstrakcyjne ozdoby w postaci łapacza snów czy kota przyodzianego w streetwearowe marki. Mężczyźni mają szansę zaopatrzyć się w etui oddające ich zamiłowanie do sportu, zainteresowanie grami komputerowymi czy weekendowymi spotkaniami. Nie brakuje wzorów dla smakoszy kawy, miłośników zwierząt oraz zwolenników minimalizmu.Etui na telefon Flip Fantastic z nadrukiem kawy spodoba się zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Po kilkusekundowym kontakcie wzrokowym z pokrowcem utrzymanym w czarno-białej kolorystyce budzi się potrzeba wypicia kolejnego kubka napoju bogów. W tylnej części obecny jest wyprofilowany otwór na obiektyw umożliwiający sprawne wykonywanie zdjęć. Produkt został wykonany z wysokiej jakości eko-skóry, która zapewnia jego trwałość oraz komfort w trakcie użytkowania.Forcell Slim Flexi w kolorze czarnym to propozycja najbardziej uniwersalna. Seria przeznaczona jest dla osób stawiających na praktyczne zastosowanie i niższą cenę aniżeli względy estetyczne. W etui obecny jest otwór na obiektyw, wycięcia na wejście słuchawkowe oraz kabel USB. Wykorzystano odporny na ścieranie materiał TPU. Wokół modelu obecny jest gumowy bumper, stanowiący dodatkową ochronę przed uderzeniami i przypadkowymi zarysowaniami. Wybierz go, jeśli szukasz prezentu na każdą okazję dla posiadacza iPhone'a 8 lub po prostu chcesz zabezpieczyć sprzęt oznaczony logiem jabłuszka.Producent Etuo w ramach kolekcji Flip Fantastic przygotował etui zdobione polnymi kwiatami na odwrocie. Przedstawiony nadruk estetycznie kontrastuje z czarnym tłem, oddając tym samym zamiłowanie do roślinności oraz przyrody. Całość możesz bezproblemowo czyścić, bo nie spowoduje to otarć. Etui zostało wyprodukowane z ekologicznej skóry, a ponadto zostało zabezpieczone bumperem widocznym w środkowej części. Obecne są wcięcia na komponenty, złącza do ładowania oraz odbioru ulubionej muzyki. Model możesz wręczyć na prezent osobie młodszej lub zwyczajnie kupić go sobie samemu.Etui z klapką do Apple iPhone 8 Clear View to nie tylko zwykły pokrowiec, a praktyczne narzędzie. To dobry produkt, jeśli chcesz, aby godzina i temperatura były znane Ci od razu po wyjęciu telefonu z kieszeni. Przeźroczysta konstrukcja umożliwia łatwy podgląd tych parametrów bez odblokowywania urządzenia. Dodatkowym atutem jest obecność wyjmowanej podstawki oraz wyprofilowanych otworów na złącza. Model dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych.Jeśli lubisz chodzić na imprezy, a relaks w ogródku piwnym to dla Ciebie codzienność, to z pewnością na te okazje możesz zaopatrzyć się w etui z klapką na iPhone 8 Flip Fantastic - piwo. Propozycja z nadrukiem w postaci dwóch kufli ociekających niskoprocentowym alkoholem wprawia w pozytywny nastrój, tym samym dodając luźnej i komfortowej atmosfery. Etui jest wykonane z wytrzymałej eko-skóry, a jego podstawę stanowi elastyczny, odporny na ścieranie bumper