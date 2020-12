Płatności za zakupy produktów i usług Apple w T-Mobile

Łukasz Szewczyk

• Klienci T‑Mobile mogą dodać do swoich rachunków za telefon płatności za zakupy w App Store, Apple Music, Apple TV, Apple Books czy za usługę przechowywania iCloud

Jak to działa? Klienci T- Mobile posiadający nowe lub istniejące Apple ID mogą w ustawieniach konta na App Store, iCloud oraz w aplikacjach Apple Music, Apple Books lub Apple TV wskazać jako metodę płatności opcję "telefon komórkowy" - i to z poziomu dowolnego urządzania: swojego iPhone'a, iPada, odtwarzacza iPod touch, a także Maca lub w iTunes z komputera stacjonarnego.Po aktywowaniu usługi przez T‑Mobile wszystkie przyszłe zakupy realizowane przy użyciu Apple ID klienta będą automatycznie naliczane do comiesięcznego rachunku za telefon lub potrącane bezpośrednio z opłaconego z góry konta prepaid.Nowa opcja dokonywania płatności zostanie automatycznie skonfigurowana z usługą T- Mobile, dzięki czemu zakup muzyki, aplikacji, książki, usługi iCloud czy innych produktów Apple będzie dostępny za jednym dotknięciem. Co ważne, metoda zapewnia nie tylko prostotę rozliczeń, ale również bezpieczeństwo danych - żadne informacje osobiste nie będą bowiem udostępniane stronom trzecim.