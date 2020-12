20 GB w prezencie na święta od Heyah

Łukasz Szewczyk

• W ramach świątecznej promocji użytkownicy Heyah na kartę mogą otrzymać bezpłatny pakiet 20 GB internetu.

• Promocja trwa do końca 2020 roku

#HEYAHna Święta

Grudzień to czas, w którym chętnie słuchamy znanych, zimowych przebojów muzycznych czy umilamy sobie wieczory popularnymi filmami. T-Mobile chcemy, aby klientom Heyah na kartę nie zabrakło gigabajtów na to, co w tym magicznym czasie wprawia ich w dobry nastrój, dlatego w grudniu przy doładowaniu konta w aplikacji Moja Heyah dowolną kwotą od 5 zł, otrzymają oni od nas jednorazowo bezpłatną paczkę aż 20 GB. Oferta dostępna do 31 grudnia 2020 roku.Co więcej, świąteczna promocja łączy się z akcją "Gigabajty od Heyah" , dzięki czemu klienci mogą otrzymać dodatkowo jeszcze więcej gigabajtów:Dodatkowo Heyah na kartę przedłuża ważność pakietów. Osoby, które doładują konto kwotą do 34,99 zł, na wykorzystanie gigabajtów będą miały 30 dni. Dla pozostałych klientów będą to terminy zgodne z kwotą doładowania i poniższą tabelką