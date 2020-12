Wszystko, co powinieneś wiedzieć o programatorach

Sklep AVT

Ekspansja mikrokontrolerów i mikroprocesorów, napędzana rosnącą konkurencją na rynku półprzewodników sprawiła, że dziś zdecydowana większość praktykujących elektroników wykorzystuje te uniwersalne układy scalone w swoich projektach - tak amatorskich, jak i realizowanych w ramach zawodowych obowiązków.

Mikrokontroler

Dla każdej rodziny procesorów dostępne są mniej lub bardziej zróżnicowane środowiska programistyczne (ang. IDE), integrujące w sobie edytory kodu źródłowego, kompilatory, linkery, debuggery, a także rozmaite narzędzia wspomagające pracę nad oprogramowaniem wbudowanym. Do pełni programistycznego szczęścia potrzebny jest jeszcze jeden element - sprzętowe programatory, które umożliwiają wgranie binarnego programu do pamięci Flash, przesłanie ustawień bitów (rejestrów) konfiguracyjnych, a zwykle także podgląd i modyfikację stanu procesora w czasie rzeczywistym.W świecie mikrokontrolerów można spotkać się z różnymi określeniami tych podstawowych narzędzi deweloperskich. Podczas gdy niemal każdy debugger pozwala też na zaprogramowanie procesora, to tylko część programatorów oferuje opcję debuggowania. Z uwagi na fakt, że w większości przypadków narzędzia dostępne na rynku mają obydwie wspomniane funkcjonalności, pojęcia wymienione w tytule tego akapitu są zwykle stosowane wymiennie, a czasem też - dla jasności - łącznie ("programator-debugger"). Wybierając interfejs sprzętowy, warto dokładnie upewnić się, czy posiada on pełen zakres wymaganych funkcji, choć nie bez znaczenia jest fakt, że obecność bloków peryferyjnych ułatwiających podgląd pracy programu "w biegu" nie dotyczy wszystkich dostępnych w sprzedaży procesorów. Jako przykład podajmy popularne mikrokontrolery AVR - podczas gdy większość programatorów (np. USB-ASP) nie umożliwia debuggowania, to funkcję taką (oraz szereg innych) mają, zdecydowanie rzadziej stosowane, interfejsy JTAG.Mówiąc o programatorach, zwykle korzystamy, świadomie lub nie, ze zbioru skrótów, za którymi kryją się określone właściwości tych niepozornych urządzeń. W przypadku rodziny AVR programatory (poza JTAG) określane są mianem ISP - od angielskich słów In-System Programming co oznacza (dosłownie) programowanie procesora w docelowym urządzeniu. Takie programatory, bardzo popularne wśród hobbystów na całym świecie, oferuje (w różnych wersjach) Sklep AVT . Dawniej, jeszcze w epoce procesorów 8051, większość mikrokontrolerów wymagała włożenia układu do specjalnej podstawki i zaprogramowania go całkowicie poza urządzeniem, do którego miał trafić. Proces ten, obok oczywistych wad z uwagi na czaso- i pracochłonność, nie był - najdelikatniej rzecz ujmując - metodą optymalną do tworzenia i testowania programów. Dziś trudno wyobrazić sobie programowanie w ten sposób nowoczesnego procesora w obudowie SMD o 100, 144 lub jeszcze większej liczbie wyprowadzeń.Praktycznie każdy producent mikrokontrolerów oferuje dziś własne implementacje interfejsów programowania (czasem też debuggowania) za pomocą zaledwie kilku przewodów. I tak poczciwe AVRy korzystają ze wspomnianego ISP, bazującego na SPI, podczas gdy mikrokontrolery PIC dysponują własną szyną danych, zwaną ICSP (In-Circuit Serial Programming). Także święcące triumfy popularności procesory STM32 z wydajnymi, 32-bitowymi rdzeniami, doczekały się własnego, oszczędnego pod względem liczby GPIO interfejsu, zwanego SWD (Serial Wire Debugging). Z kolei (mało popularne w Polsce) mikrokontrolery STM8 korzystają z własnościowego interfejsu SWIM (Single Wire Interface Module). Planując rozpoczęcie przygody z mikrokontrolerami, warto więc w pierwszej kolejności zakupić programator, który pozwoli wygodnie wgrywać program i testować go w docelowym urządzeniu bądź jeszcze na etapie prototypu (nawet na płytce stykowej). Warto wiedzieć, że choć dostępne są jeszcze programatory z portem drukarkowym (LPT), to zdecydowana większość urządzeń jest dziś wyposażona w USB - daje to możliwość pracy w różnych środowiskach, często nie tylko w systemie Windows, ale też Linux czy MacOS.