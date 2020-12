Plus: Ponad 5,2 mln mieszkańców Polski w zasięgu 5G. Lista miejscowości

Łukasz Szewczyk

• Plus uruchomił w listopadzie w całym kraju kolejne stacje 5G. Tym samym obecnie już ponad 5,2 mln ludzi może korzystać z prawdziwego 5G w Plusie.

• Łącznie w zasięgu sieci 5G Plusa 2600 MHz TDD w 2021 roku znajdzie się ponad 150 miejscowości i ponad 11 mln mieszkańców Polski.

W maju 2020 roku, wraz ze startem pierwszej komercyjnej sieci 5G w Polsce, Plus udostępnił 5G w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Katowicach, Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu. Pod koniec listopada we wszystkich tych miastach oraz kilkudziesięciu nowych miejscowościach zostały uruchomione kolejne nadajniki, dzięki czemu już ponad 5,2 mln osób może korzystać z najnowocześniejszej w Polsce sieci 5G od Plusa.Aktualna lista miejscowości w zasięgu 5G w Plusie:• województwo dolnośląskie: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica, Boguszów Gorce, Kobierzyce,• województwo kujawsko-pomorskie: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek,• województwo lubelskie: Biała Podlaska,• województwo lubuskie: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,• województwo łódzkie: Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice,• województwo małopolskie: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Szczyglice,• województwo mazowieckie: Warszawa, Radom, Pruszków, Legionowo, Piaseczno, Otwock, Wołomin, Ząbki, Grodzisk Mazowiecki, Marki, Piastów, Kobyłka, Józefów, Sulejówek, Zielonka, Konstancin-Jeziorna, Łomianki, Milanówek, Brwinów, Ożarów Mazowiecki, Karczew, Halinów, Wieliszew, Jabłonna, Zalesie Górne, Kanie, Rembelszczyzna, Komornica, Janki, Izabelin, Sękocin, Wolica, Kazuń, Urzut, Rzakta, Dawidy Bankowe,• województwo opolskie: Opole,• województwo podkarpackie: Rzeszów, Tarnobrzeg, Krosno,• województwo pomorskie: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, Kowale,• województwo śląskie: Katowice, Dąbrowa Górnicza, Częstochowa, Gliwice, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Tychy, Zabrze, Ruda Śląska, Bytom, Piekary Śląskie, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Mysłowice, Lędziny, Mikołów, Będzin, Wola Kiedrzyńska,• województwo warmińsko-mazurskie: Olsztyn, Elbląg,• województwo wielkopolskie: Poznań, Kalisz, Piła, Konin Stare Miasto, Baranowo,• województwo zachodniopomorskie: Szczecin, Koszalin, Przecław.Jednocześnie operator prowadzi intensywne prace związane z poszerzaniem zasięgu najnowszej technologii. Zgodnie z planem w przyszłym roku sieć 5G będzie składać z ponad 1700 nadajników. Dzięki temu z sieci piątej generacji w Plusie będzie mogło korzystać ponad 11 milionów osób w ponad 150 miejscowościach, w tym we wszystkich obecnych i byłych miastach wojewódzkich.Plus pracuje obecnie również nad rozwojem sieci 5G przy wykorzystaniu kolejnych częstotliwości i technologii. Pozwoli to w przyszłości wzmocnić pozycję lidera 5G w Polsce i oferować go jeszcze większej liczbie klientów w jeszcze większej liczbie lokalizacji. O decyzjach i działaniach w tym zakresie operator będzie informował na bieżąco.Plus jako jedyny operator na polskim rynku przeznaczył dla działania 5G osobne pasmo 2600 MHz w technologii TDD, zwiększając tym samym przepustowość sieci. Rozwiązanie zastosowane w budowie sieci 5G przez operatora sieci Plus to najnowocześniejsza technologia wprowadzana na świecie. TDD pozwala na realizację transmisji danych z wykorzystaniem jednego, wspólnego fragmentu pasma do naprzemiennej w czasie transmisji downlink/uplink. W przyszłości wraz z rozwojem sieci 5G obecne wykorzystanie pasma 2600 MHz zapewni lepsze pokrycie zasięgowe niż w przypadku wykorzystania jedynie pasma 3400-3800 MHz i pozwoli zachować przewagę na kolejnych etapach budowy 5G związaną z możliwością łączenia pasm.