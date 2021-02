Cellnex Telecom kupi infrastrukturę sieci Plus. "Przyspieszenie rozwoju 5G w Polsce"

Łukasz Szewczyk

• Grupa Polsat zdecydowała o sprzedaży na rzecz Cellnex Telecom kontrolnego pakietu udziałów Polkomtel Infrastruktura za cenę około 7,1 mld zł.

• Tym samym Grupa Cyfrowy Polsat zamierza wejść w długoterminowe partnerstwo z Cellnex Telecom, dzięki czemu będzie możliwe przyspieszenie rozwoju technologii 5G w Polsce

W wyniku przeprowadzonego przeglądu różnych opcji strategicznych, rozpoczętego we wrześniu 2020 roku,. W szczególności, NetCo jest właścicielem pasywnych i aktywnych warstw mobilnej infrastruktury Grupy Polsat, składających się z około 7 tys. lokalizacji, około 37 tys. różnych systemów on-air (w tym około 1 tys. systemów obsługujących 5G) oraz sieci transmisyjnej.Grupa, jako operator sieci Plus, zamierza nieprzerwanie dostarczać najwyższej jakości treści i usługi łączności swoim klientom indywidualnym, biznesowym oraz hurtowym.- mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu. -- dodaje.Aby taka sieć była efektywna, jak najwięcej lokalizacji musi być wyposażonych w sprzęt 5G.- mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. strategii Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu. -Jako wiodący europejski operator infrastrukturalny na rynku telekomunikacyjnym, Cellnex będzie dążył do optymalizacji inwestycji w sieci mobilne w Polsce, z korzyścią zarówno dla milionów ich klientów, jak i uwzględniając aspekt ekologiczny i środowiska naturalnego w Polsce.- mówi Tobias Martinez, CEO Cellnex Telecom.Wartość 99,99 proc. udziałów w NetCo została w ramach transakcji wyceniona na około 7,1 mld zł, a zamknięcie transakcji jest uzależnione od spełnienia się warunków zawieszających w postaci: uzyskania przez sprzedających zgód wymaganych przez dokumenty finansowania Grupy Polsat i zwolnienia zabezpieczeń ustanowionych na udziałach podlegających sprzedaży oraz uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji. Wraz ze spełnieniem się warunków zawieszających, Grupa Polsat i Cellnex podpiszą umowę serwisową zobowiązującą NetCo do świadczenia na rzecz Grupy Polsat określonych usług przez 25 lat (z możliwością przedłużania o kolejne okresy 15-letnie). Współpraca będzie oparta o miesięczne wynagrodzenie zależne od liczby lokalizacji i systemów w ramach aktywnej warstwy infrastruktury wykorzystywanych i dodatkowo zamawianych w przyszłości przez Grupę Polsat. Zgodnie ze zobowiązaniami umownymi, Grupa Polsat będzie zobowiązana składać w NetCo zamówienia na budowę określonej liczby nowych lokalizacji oraz zamówień określonej liczby dodatkowych usług emisji w określonych ramach czasowych. Równolegle z umową serwisową zostanie zawarta szczegółowa umowa o poziomie świadczenia usług, a konstrukcja obu kontraktów będzie zapewniała realizację interesów wszystkich zainteresowanych stron.Strategiczny zamysł partnerstwa oparty jest o koncepcję współdzielenia aktywnej i pasywnej infrastruktury, w ramach której operator mobilny skupia się przede wszystkim na zapewnieniu najwyżej jakości produktów i usług i maksymalnej satysfakcji klientów, którzy z nich korzystają, , podczas gdy operator infrastrukturalny jest odpowiedzialny za dostarczenie zamówionej pojemności sieciowej w sposób najbardziej efektywny kosztowo. W pierwszej kolejności, podejście takiePo drugie, model ten jest otwarty na współpracy z kolejnymi najemcami celem uzyskania jeszcze większych oszczędności w obszarze rozwoju sieci w przyszłości. Po trzecie, partnerstwo to zapewni wyższy poziom zadowolenia klienta, szybsze wdrażanie nowych technologii oraz optymalizację istniejących w Polsce portfeli wieżowych.Polkomtel Infrastruktura jest spółką posiadającą pasywne i aktywne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej, pierwotnie wybudowane przez inne spółki zależne Grupy Polsat. W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku, spółka wygenerowała 957,8 mln zł przychodów, 672,5 mln zł zysku EBITDA (wg MSSF16), EBIT na poziomie 116,1 mln zł i zainwestowała 433 mln zł (CAPEX gotówkowy, zawierający koszty budowy pierwszego etapu sieci 5G).