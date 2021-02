bartheq

Jak skonfigurować router?

Konfiguracja routera wcale nie jest trudnym zadaniem. Każdy może samodzielnie podłączyć swoje sprzęty do Internetu, tak by sygnał był stabilny oraz bezpieczny. Wbrew pozorom zainstalowanie Wi-Fi w swoim domu wcale nie wymaga specjalnych umiejętności. Wyjaśniamy, jak to zrobić.