Plus Światłowód już dostępny również na infrastrukturze Inea i Nexera

Łukasz Szewczyk

• Plus rozszerza dostępność internetu stacjonarnego o infrastrukturę udostępnianą przez należący do Inei Fiberhost i Nexerę, wybudowaną w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, a w przypadku Inei także o sieć komercyjną.

• Ze zwiększonego zasięgu światłowodu w Plusie będą mogli skorzystać mieszkańcy ponad 3 tysięcy miejscowości z 10 województw.

Dotychczas usługa internetu światłowodowego od Plusa świadczona była w oparciu o łącza Netii i Orange. Od 15 marca 2021 roku Plus Światłowód dostępny będzie również dla gospodarstw domowych będących w zasięgu sieci Nexery i Inei powstałych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), którego celem jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego Internetu. W przypadku Inei współpraca dotyczy także sieci wybudowanej w ramach inwestycji własnych. Z poszerzonego zasięgu terytorialnego oferty Plus Światłowód będą mogli korzystać mieszkańcy następujących województw: świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, gdzie dostawcą infrastruktury będzie Nexera oraz lubelskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, śląskiego i opolskiego, gdzie sieć szerokopasmową udostępnia Inea, a także kujawsko-pomorskiego i łódzkiego z dostępem do obu sieci.Oferta Plus Światłowód na sieci Inea i Nexera• Plus Światłowód z prędkością do 300 Mb/s w cenie 85 zł/mies. (75 zł po rabacie za smartDOM) + jednorazowa opłata aktywacyjna: 59 zł.• Plus Światłowód z prędkością do 600 Mb/s za 95 zł/mies. (85 zł po rabacie za smartDOM) + jednorazowa opłata aktywacyjna: 59 zł.• Plus Światłowód z prędkością do 1 Gb/s kosztuje 105 zł/ mies. (95 zł po rabacie za smartDOM) + jednorazowa opłata aktywacyjna: 59 zł.Klienci, którzy znajdują się w zasięgu infrastruktury Inei i Nexery będą mogli skorzystać nie tylko z ultraszybkiego internetu światłowodowego Plusa, ale także z wygodnej telewizji kablowej w technologii IPTV od Cyfrowego Polsatu.•,Oferta Plus Światłowód z internetem do 300 Mb/s w połączeniu z telewizją CP z pakietem S kosztuje 95 zł (85 zł z rabatem smartDOM).•,Oferta Plus Światłowód z internetem do 600 Mb/s w połączeniu z telewizją CP z pakietem M kosztuje 115 zł (105 zł z rabatem smartDOM).•,Oferta Plus Światłowód z internetem do 1 Gb/s w połączeniu z telewizją CP z pakietem L kosztuje 155 zł (145 zł z rabatem smartDOM).Wszyscy, którzy zdecydują się na wybór jednej z podanych ofert otrzymują jeden miesiąc za darmo oraz kartę SIM z internetem mobilnym z pakietem 5 GB/mies. bez dodatkowych opłat.Klienci oferty Plus Światłowód, oprócz telewizji mogą dobrać także abonament głosowy. Przykładowa oferta w ramach programu smartDOM z internetem z prędkością do 300 Mb/s, telewizją kablową w technologii IPTV od Cyfrowego Polsatu z pakietem S oraz z abonamentem głosowym z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami i 2 GB internetu/mies. kosztuje 115 zł/mies.