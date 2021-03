Play podawaja gigabajty w nowej ofercie na wiosnę

Łukasz Szewczyk

• Play wprowadza na rynek nową ofertę promocyjną, dzięki której mogą korzystać z podwojonych gigabajtów

Nowa oferta Play

Wiosną abonament komórkowy w Play, to nie tylko nielimitowane rozmowy, SMS-y czy MMS-y. Tym razem operator postawił na dwukrotnie większe paczki danych - do nawet 140 GB miesięcznie. Podwojona paczka internetu zostaje przyznana klientowi na cały okres trwania umowy, niezależnie od tego czy podpisze nową, czy przedłuży obecną umowę.W Duecie i Rodzinie miesięczna opłata za drugą i kolejne karty SIM to tylko 35 zł miesięcznie po rabatach, niezależnie od wybranego planu, a piąta karta wydawana jest gratis. Dzięki temu wszyscy użytkownicy mogą swobodnie korzystać ze swoich telefonów, jednocześnie obniżając miesięczne koszty całej grupy.W planach PLAY M, PLAY L oraz PLAY HOMEBOX klienci zyskują dostęp do usługi telewizyjnej PLAY NOW z Pakietem Podstawowym w cenie abonamentu lub usługi Bezpieczna Rodzina w wersji Standard na cały czas obowiązywania umowy. Osoby wybierające te taryfy mogą także korzystać z technologii 5G w ramach sieci operatora. Dodatkowo w taryfie PLAY HOMEBOX klienci otrzymują również dodatkową kartę SIM mogącą służyć jako internet domowy bez limitu GB z pakietem 150 GB z pełną prędkością.Do oferty można dobrać dowolny smartfon z szerokiej oferty Play. Klienci Play wybierający usługę internetu bezprzewodowego z routerem ZTE MF286R w abonamencie za 50 zł również mogą liczyć na podwojone GB. Co miesiąc otrzymają oni dostęp do internetu z pakietem aż 200 GB z pełną prędkością zamiast dotychczasowych 100 GB.Promocja obowiązuje do końca maja 2021 roku.